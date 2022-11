Rencontre Pays – syndicats : les grilles salariales au cœur des discussion

Les représentants de la CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe Rima ont été reçus mercredi après-midi à la présidence. Une rencontre qui fait suite au courrier commun, mentionnant une liste de 15 revendications, adressé au président du gouvernement voilà un mois. Ces échanges, s’ils n’ont pas abouti sur des engagements fermes de part et d’autres, ont permis de faire le point sur plusieurs débats, et notamment celui qui concerne les grilles salariales et leur revalorisation en temps d’inflation.

Un mois après avoir adressé un courrier commun à Édouard Fritch, les représentants des confédérations syndicales CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe Rima ont été reçus mercredi après-midi à la présidence. Ces échanges menés par le président du gouvernement, la ministre de l’éducation Christelle Lehartel, le ministre des Finances Yvonnick Raffin et aussi Virginie Bruant, ministre du Travail, font écho aux 15 revendications mentionnées dans la lettre du mois d’octobre. L’une des grandes revendications portées par les organisations concerne l’inflation. Les syndicats demandent à ce que les grilles salariales soient reconsidérées en fonction de la hausse des prix. Car si le salaire minimum a évolué par trois fois en un an, les autres salaires n’ont pas nécessairement bougé : « Aujourd’hui on est à 7.6% d’inflation, donc à un moment donné, il faut que les salariés puissent retrouver leur pouvoir d’achat… à un moment donné il faut que les responsables du pays fassent en sorte que l’inflation ne continue pas », argumente Patrick Galenon le représentant de la CSTPFO.

Les échanges qui se sont poursuivis jusqu’en début de soirée n’ont pas permis de trouver un accord ferme sur ce sujet qui concerne bien sûr avant tout les discussions entre patrons et représentants des salariés. Mais à les syndicats, ces négociations annuelles se passent mal, et ce serait avant tout la faute à la fameuse prime pouvoir d’achat défiscalisée, demandée par le Medef, validée par le gouvernement et qui doit être votée à l’assemblée dans les jours à venir. « Les patrons ont voulu cette prime pour ne pas avoir à faire évoluer les salaires, mais elle n’est pas obligatoire, et elle ne reste pas. Nous ce qu’on veut, ce sont des augmentations qui s’inscrivent dans la durée, comme l’inflation », précise un syndicaliste qui indique que les derniers rounds de négociations dans les entreprises vont avoir lieu courant novembre, et que sans avancées, « cela pourrait chauffer ». Édouard Fritch se serait engagé hier à intervenir, auprès du Medef notamment, sur le sujet.

Parmi les autres points à l’ordre du jour de cette rencontre de quatre heures, l’évolution du code travail, le déplafonnement du taux d’ancienneté, une idée qui fait l’objet d’une proposition de loi à Tarahoi, le fonctionnement des comités d’entreprise, l’augmentation de la subvention territoriale en faveur des centrales syndicales, l’âge de départ à la retraite ou encore l’exonération de la CST sur toute indemnité issues d’un plan de départ volontaire. Les syndicats et le gouvernement ont aussi fait le point sur le protocole de fin de conflit signé après la grève de novembre 2021. L’article 4 de ce protocole mentionnait la mise en place, au 1er janvier 2023, d’un fond d’aide aux salariés ayant perdu involontairement leur emploi. « On parle de droit élémentaire en matière de travail, Ce n’est pas normal qu’aujourd’hui, lorsqu’une entreprise ferme les salariés sont mis à la porte et qu’ils n’ont rien derrière. En France, ils ont le RSA, la caisse de chômage… ici on ne peut pas continuer comme ça », ajoute encore Patrick Galenon.