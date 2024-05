Retour victorieux et doublé pour Shell au Trophée de l’Amiral

L’équipe A et B de Shell se sont suivies, ce samedi sur la ligne d’arrivée de la course de va’a organisée par l’armée à Pirae. Le V6 de la Team OPT complète le podium, devant ceux d’Enviropol et d’Arue, tandis que Ihilani l’emporte chez les dames, Hinaraurea chez les vétérans 40 et le RSMA chez les militaires. Le contre-amiral Geoffroy d’Andigné se félicite du succès populaire d’une épreuve qui en est à sa 21e édition, tandis que se prépare, ce jeudi, un autre évènement : les cérémonies d’accueil du patrouilleur Teriieroo a Teriierooiterai.

Discussions sur la plage, jeux en famille dans le parc, friandises à la roulotte et blagues qui s’enchainent au micro, ce samedi matin à Aorai Tini Hau. On en oublierait presque qu’une course de va’a est cours, celle du Trophée de l’amiral organisé pour la 21e fois par les Forces armées de Polynésie. Les militaires étaient d’ailleurs là en nombre à Pirae, et pas seulement sur la ligne de départ et d’arrivée : marine, armée de terre ou de l’air, RSMA ou légion étrangère avaient chacun leur stand dans le parc, aux côtés du Nedex ou du JRCC, entre autres. On montre les équipements – et les armes, qui retiennent l’attention de beaucoup de jeunes gens – on distribue des goodies et des plaquettes, on échange et on fait même des démonstrations… L’heure est à la sensibilisation, pourquoi pas au recrutement, mais surtout au « contact population ».

Contact aussi sur le plan d’eau, comme le rappelle le contre-amiral Geoffroy d’Andigné. « Les gens, quand ils sont affectés ici, aiment prendre part à la vie polynésienne, à la culture et la culture, c’est le va’a, c’est le sport. Le sport c’est aussi des valeurs qui sont naturellement développées chez nous, donc c’est un bon mariage, sourit le commandant des forces armées. C’est important également pour la cohésion : 14 pirogues chez nous, il y a une dynamique qui existe autour du va’a, il y en a plein dans nos centres et dans nos clubs et le trophée c’est un peu l’évènement de l’année qui permet de motiver les gens pour l’entrainement ».

Quatre victoires en cinq éditions

Le Trophée de l’amiral n’est toutefois pas une amicale, mais une course inscrite au calendrier de la Fédération de va’a et qui est même une étape du championnat de Polynésie. Sur l’eau, les 104 pirogues engagées cette année ont donc joué des coudes et des coup de rames une bonne partie de la matinée. Et à ce jeu, comme souvent, c’est Shell qui l’emporte. Les deux V6 de l’équipe jaune passent la ligne en premier – dans l’ordre A et B, comme il se doit. Pas une surprise, puisque Shell avait remporté les les 17, 18 et 19e édition du trophée, mais un retour, puisque l’équipe ne s’était pas alignée pour la 20e édition en 2023, laissant ainsi la victoire à Air Tahiti. Nouvelle victoire, donc en 1h 31m 12s, donc, avec l’équipe B dans son sillon. Sur la troisième marche du podium, en Seniors Hommes, on trouve la Team OPT, à 35 petites seconde du premier, puis Enviropol Vaa’a et Arue.

Dans les autres catégories civiles, Fare ihi l’emporte en mixtes devant l’Ifremer, EDT va’a remporte la course juniors, Hinaraurea, Toa tai va’a et Tefana sont devant en vétérans 40, 50 et 60, Ihilani prend le dessus sur la team OPT chez les senior Dames, EDT gagne en catégorie entreprises, et Ruahatu chez les vétérans dames. Le trophée a aussi des catégories militaires : le Rimapp l’emporte en mixtes et en vétéran 40 , le V6 du Cmit était le seul aligné chez les dames, et le RSMA prend le dessus sur « CSLG va’a et « Dirisi Papeete » en senior Hommes.

Prochaine célébration : l’arrivée du nouveau patrouilleur

Après cette grande fête, l’armée en prépare une autre, du côté de la base navale et de la rade de Papeete cette fois. C’est ce jeudi qu’est attendu à quai le nouveau patrouilleur outremer de la marine, le Teriieroo a Teriiooiterai, qui entrera dans la passe aux alentours de 10 heures, accompagné, comme il se doit, d’un salut protocole de 17 coups de canon. Les exercices de cet accueil ont en surpris plus d’un ces derniers jours. Une parade navale est aussi organisée avec sirènes et canons à eau, et si les invités de la base navale sont triés sur le volet – officiels mais aussi descendant de Teriieroo a Teriierooiterai, résistant et compagnon de la Libération – la population est invitée à suivre l’évènement, depuis le parc Paofai notamment. « On l’accueillera comme il se doit », résume le contre-amiral d’Andigné.