Retraite de Roger Federer : retour sur cinq moments forts d’une légende du tennis

Le tennisman suisse Roger Federer a annoncé la fin de sa carrière ce jeudi dans un communiqué. À 41 ans, et après 24 années passées sur le circuit, il laisse derrière lui un palmarès colossal et une emprunte considérable dans l’histoire de ce sport. Retour sur cinq faits marquants de la carrière d’une légende du tennis.

C’est une page qui se tourne dans l’univers de la petite balle jaune. Véritable icône planétaire, le Suisse Roger Federer a annoncé sa retraite sportive ce jeudi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le tennisman de 41 ans, vainqueur de 103 trophées dont 20 en Grand Chelem, a d’ores et déjà sa place au panthéon des légendes de ce sport. Grâce notamment à une kyrielle de faits marquants qui ont forgé sa carrière hors-norme. Europe 1 revient sur cinq des plus grands moments de sa carrière.

2001 : une passation de pouvoir avec Pete Sampras

Retour 21 ans en arrière lorsque Roger Federer foule pour la troisième fois seulement un gazon qui l’a tant vu triompher. En huitième de finale de Wimbledon, Roger Federer, 19 ans mais déjà 15e joueur mondial, affronte Pete Sampras, sept fois vainqueur dans la capitale britannique. Après plus de 3h40 d’un duel acharné, l’Helvète fait tomber le maître des lieux en cinq sets (7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5) et se hisse pour la première fois en quart de finale d’un Grand Chelem.

Un succès en forme de passation de pouvoir entre les deux hommes puisque l’Américain prendra sa retraite un an plus tard et que Federer perpétuera son héritage sur le prestigieux gazon londonien.

2003 : son premier titre en Grand Chelem… à Wimbledon

Deux ans plus tard, l’élève a définitivement dépassé le maître. Tête de série numéro 4, Roger Federer s’affiche parmi les favoris à la victoire finale lors de ce Wimbledon 2003. Au terme d’une quinzaine survolée de bout en bout, au cours de laquelle il ne concède qu’un seul set, le Suisse décroche son tout premier titre en Grand Chelem en battant la surprise australienne Mark Philippoussis en finale.

Le premier d’une très longue série. Deux décennies plus tard, Roger Federer est devenu le recordman du nombre de titres remportés à Wimbledon, avec huit trophées, soit un de plus qu’un certain… Pete Sampras.

Cette édition 2009 de Roland-Garros restera comme l’une des plus atypiques des 20 dernières années. Grandissime favori après quatre victoires consécutives sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal chute dès les 8e de finale face au modeste suédois Robin Soderling. Le Scandinave réussit un parcours de rêve jusqu’en finale où se dresse un Roger Federer plus déterminé que jamais à décrocher le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès.

En moins de deux heures passées sur le court Philippe-Chatrier, le Suisse ne laisse guère de place au suspense et expédie son adversaire en trois sets (6-1, 7-6, 6-4) et s’adjuge à 27 ans son 14e titre en Grand Chelem.

2014 : la Suisse sur le toit du monde

Pour parfaire sa légende, Roger Federer se met en quête d’un titre avec sa sélection. La Suisse n’a encore jamais remporté la Coupe Davis, cette compétition par équipe qui réunit les meilleurs joueurs de chaque pays. En finale face à la France, devant plus de 27.000 spectateurs au Stade Pierre-Mauroy de Lille, l’Hélvète dispute un match décisif face à Richard Gasquet alors que la Suisse mène 2-1.

Face au tricolore, Roger Federer est en mission et ne laissera aucune chance à la troupe d’Arnaud Clément. Une victoire sèche 6-4/6-2/6-2 qui offre à la Suisse un premier saladier d’argent.

2017 : Federer aux côtés de Nadal en double

La carrière de Roger Federer, c’est aussi une rivalité saine mais bien réelle avec Rafael Nadal. Leurs confrontations ont souvent donné lieu à des instants d’anthologie dans l’histoire du tennis. L’affrontement des deux mastodontes de la discipline était régulièrement attendu de pied ferme, notamment dans les tournois du Grand Chelem.

Mais en 2017, le Suisse et l’Espagnol sont alignés ensemble en double lors de la Laver Cup, un tournoi d’exhibition, créée à l’initiative de Federer. Ce jour de septembre 2017, à Prague, pour la première édition de cette nouvelle compétition, le duo s’impose en finale mais le résultat reste anecdotique. L’image de ces deux légendes, bras dessus, bras dessous, victorieuses ensemble, restera gravée dans la grande Histoire du tennis.

