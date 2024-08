Roméo et Juliette, Casse-Noisette… L’Opéra d’été revient à Papeete

Pour la deuxième année de l’opération « Opéra d’été » la ville de Papeete proposera sur grand écran et gratuitement deux œuvres majeure interprétées par l’Opéra national de Paris. « Roméo et Juliette », de Shakespeare, dans une version revisitée par le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris Thomas Jolly, et l’incontournable ballet « Casse-Noisette » de Tchaïkovsky. Des captations de représentations qui ont eu lieu sur les plus grandes scènes nationales seront diffusées les 30 et 31 août en début de soirée au parc Paofai.

Nouveau tour de scène, ou plutôt d’écran, pour « Opéra d’été », opération qui avait connu un franc succès pour sa première édition au fenua en 2023. Le public polynésien avait pu assister gratuitement à la projection des Noces de Figaro de Mozart et du ballet Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. La mairie de Papeete, qui a conclu un partenariat avec l’Opéra national de Paris sur ce projet, proposera cette année une nouvelle œuvre emblématique du « Barde » anglais, « Roméo et Juliette » dans une version d’Opéra, revisitée par un certain Thomas Jolly. Un nom déjà bien connu du des scènes françaises et qui a gagné une aura mondiale ces dernières semaines, puisque le jeune metteur en scène était aux manettes des très applaudies – ou en tout cas très commentées – cérémonies d’ouverture et de clôture Jeux olympiques de Paris 2024. Le programme est complété, cette année, par un nouveau ballet, et un monument du genre : le chef-d’œuvre Casse-Noisette construit sur une musique de Tchaïkovsky .

Sous-titres et version « adaptée »

« Opéra d’été », c’est une opération nationale proposée depuis 2013, en partenariat avec différentes communes, par l’Opéra national de Paris. L’idée : la diffusion gratuite, en plein air ou dans des lieux patrimoniaux, de spectacles d’opéra et de ballet captés sur la scène des prestigieux Palais Garnier ou à l’Opéra Bastille. L’objectif est de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique grâce à une diffusion populaire, « avec une qualité sonore remarquable et une image en haute définition ». Et cette accessibilité demande du travail. La version de « Roméo et Juliette » qui sera diffusée à Paofai, par exemple, a été « adaptée », avec l’aide notable de Peterson Cowan. La durée de l’œuvre a été réduite de 2h50 à 2h15, tout en préservant l’essence de l’histoire. « Ces coupes ont été faites en étroite collaboration avec l’Opéra de Paris, précise Ariinatai Litchlé, chargée de mission à la mairie de Papeete. Nous avons également ajouté des sous-titres pour faciliter la compréhension et permettre au public d’apprécier pleinement le spectacle. »

« Ouvrir les esprits aux cultures d’ailleurs »



Pour la ville de Papeete, qui espère pérenniser ce rendez-vous de rentrée, ce partenariat avec l’Opéra national de Paris est une véritable aubaine sur le plan culturel et artistique. « Cette opération permet d’ouvrir les esprits aux cultures d’ailleurs. C’est aussi un moyen de mieux comprendre sa propre culture. Quel que soit l’art, que ce soit la danse, le chant, ou les arts plastiques, ils exigent tous rigueur, passion et entraînement pour atteindre l’excellence. C’est un bon moyen de montrer qu’il existe d’autres formes d’art auxquelles nous pouvons accéder, » souligne encore Orama Ienfa, une autre chargée de mission pour la ville de Papeete.

Deux dates à retenir : la projection de « Roméo et Juliette » se tiendra ce vendredi 30 août, et celle de « Casse-Noisette » le samedi 31 août, dans les jardins du parc Paofai. Avant chaque projection, les spectateurs pourront visionner des vidéos de l’atelier lyrique du Conservatoire de Polynésie. L’invitation est surtout lancée aux familles : « N’oubliez pas vos pe’ue et couvertures, » rappellent les organisateurs.