Rurutu : un bébé otarie retrouvé mort à la marina

Le mammifère marin qui tournait autour de l’île depuis plus d’une semaine avait été repéré dans la rade du village de Moerai. Il était surveillé quotidiennement par un pêcheur de l’île, référent de la Diren. L’association Mata Tohora, habituellement chargée des soins médicaux dans le cadre du réseau local d’échouage, n’a cette fois pas été informée de la présence de l’animal qui avait été laissé en liberté.

Triste découverte ce matin. Le cadavre d’un bébé otarie a été retrouvé flottant à la surface de l’eau au niveau de la marina de Rurutu. Repérée depuis plus d’une semaine dans la rade du village de Moerai, elle était régulièrement surveillée et nourrie par un pécheur, référent de la Diren sur l’île. Selon la commune, la jeune otarie « tournait autour de l’île et revenait à la marina pour se nourrir ». Une attention particulière lui avait été accordée sous les consignes de la Direction de l’environnement.

Pas de soins médicaux

Au mois de juillet, une autre otarie avait été repérée dans les environs, mais aucune intervention n’avait été diligentée puisque l’animal avait finalement rejoint le large. Et cette fois, dans le cas de l’otarie retrouvée morte ce mercredi, l’association Mata Tohora qui d’habitude agit dans le cadre du réseau local d’échouage et prodigue les soins à ces animaux en détresse, n’avait pas été avisée de sa présence. Elle souligne toutefois que depuis 2017 de plus en plus de jeunes otaries « pas sevrées, maigres et déshydratées » s’échouent dans les eaux polynésiennes. « Ce n’est pas normal du tout » précise le docteur Agnès Benet, biologiste marin. Cela arrive à la même période tous les ans, en juillet-août et elles ont toujours le même profil. »

Pour Mata Tohora ce sont les dérèglements climatiques qui sont à l’origine des changements de comportement des animaux marins. Pour rappel, l’an dernier à la même époque, un bébé otarie avait été transféré à Papeete pour être soigné à la clinique de Faripiti. Amaigrie et déshydratée, elle avait survécu quelques semaines avant de succomber.