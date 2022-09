Sara Lugo en concert à Tahiti : un island reggae aux notes « soul, RnB, jazz, hip hop et pop »

Sara Lugo sera en concert jeudi 22 septembre à la brasserie Hoa, à partir de 18 heures, en compagnie de nombreux artistes locaux. La chanteuse de reggae d’origine allemande et au style tout aussi coloré que ses voyages est à Tahiti pour deux représentations avant de s’envoler pour la Nouvelle-Calédonie.

La chanteuse Sara Lugo, nommée artiste féminine de l’année 2022 par reggae.fr, a posé le pied à Faaa dimanche 18 septembre au soir. Pour son premier séjour en Polynésie, elle devait donner deux représentations en compagnie de la chanteuse Supa Mana qui malheureusement ne sera pas de la partie. Les soirées organisées par Purple Tahiti auront bien lieu, le jeudi 22 à la brasserie Hoa à Fare Ute et le 23 à Blackstone Productions, et c’est avec les artistes de reggae locaux qu’elle compte « vivre la musique » sur scène. Ce jeudi elle sera en compagnie de DJ Kenzo ou encore Papa Djimbo & Friends. On retrouvera également le vainqueur du concours organisé en amont de ces concerts par Purple Tahiti, Raihei alias RCK 987 qui profite du « tremplin découverte » pour annoncer la sortie de son prochain EP. Quant à Sara Lugo, elle a déjà fait ses preuves et continue de « suivre la vibe » en se penchant sur une création en français, qui serait une première pour elle qui chante principalement en anglais.

« More love » pour « changer le monde »

Originaire d’Allemagne, la chanteuse « à la voix d’or » est de nationalité américaine et voyage sur des registres aussi variés que ses dates de concert. « Ma musique c’est un mélange de reggae, soul, RnB, jazz, hip hop et un peu de pop », dit-elle. Les organisateurs de ses concerts à Tahiti l’associent aussi au style island reggae. Elle a débuté la musique en 2000 avec son « frère qui a monté son groupe, et qu’elle a suivi depuis ce moment ». « Quand j’en avais la chance, j’allais avec eux, juste pour vivre la musique » se rappelle-t-elle. C’est donc une histoire de famille, également avec sa « mère qui a beaucoup chanté avec eux ». Aujourd’hui elle a enregistré trois albums, dont le dernier s’intitule Flowaz. Elle est aussi adepte des collaborations qu’elle affectionne pour leur côté « unique« . S’il fallait retenir un message pour elle, c’est celui de l’amour, une énergie puissante qui donne son titre à l’une de ses dernières créations, More Love.

Les places pour le concert de jeudi 22 à la brasserie Hoa et le vendredi 23 à Blackstone Productions sont limitées et à retrouver au Smart Store du Centre Vaima et à l’Istore de faaa. Retrouvez toutes les informations sur www.purpletahiti.com.