Seule la moitié des élèves de terminale se voit vivre au fenua dans cinq ans

Une étude menée en 2023 auprès de l’ensemble des élèves de terminale du fenua révèle que 73 % d’entre eux souhaite poursuivre leurs études ou une formation. Ceux-ci ont également été interrogés sur leurs projets à plus long terme : seulement 53 % d’entre eux se voient vivre au fenua dans les cinq ans. En revanche, une part plus importante aimerait revenir à plus long terme.

Faire un état des lieux de leurs conditions de vie, de leur bien-être pendant leurs études, de leurs projets de formation et de leurs désirs futurs… En 2023, la DGEE a demandé à l’Institut de la statistique (ISPF) et à l’Institut national d’études démographiques (Ined) de mener une enquête statistique auprès de l’ensemble des élèves de terminale du fenua.

Plus de 3 310 jeunes y ont participé, soit un peu plus de 75 % des élèves qui étaient inscrits en 3e quatre ans auparavant. Parmi eux 39 % étudient en filière professionnelle, 36 % dans l’enseignement général et 25 % en section technologique. L’étude révèle que 60 % des lycéens jugent leur scolarité utile : d’abord par ce qu’ils l’estiment comme un bon vecteur de lien social, ensuite pour son importance sur leur futur parcours professionnels. À l’inverse, 17 % d’entre préfèreraient travailler tout de suite, tandis que 11 % jugent le lycée contraignant et inutile.

Partir pour mieux revenir

En ce qui concerne leur avenir, 73,3 % des terminales se voient poursuivre des études ou une formation, 12,9 % souhaitent travailler, et 13,6% veulent « faire autre chose » ou ne savent pas. La filière professionnelle comporte la part la plus importante (24 %) d’élèves exprimant le désir d’entrée directement dans la vie active. « Quels que soient leurs projets, une large majorité des terminales déclare vouloir rester sur le territoire l’année prochaine (77 %), un tiers (34 %) souhaitent se rendre dans l’Hexagone et 17,5 % envisagent de partir ailleurs à l’étranger », souligne encore l’ISPF, alors que les élèves avaient la possibilité d’indiquer plusieurs choix.

Ces jeunes ont aussi été sondés sur leur avenir à plus long terme : si 14% d’entre eux n’ont aucune idée de leurs souhaits d’installation dans les cinq ans, un élève sur cinq (20%) assure vouloir s’installer en France métropolitaine. Au total 53% des terminales se voient au fenua dans cinq ans, dont seulement 4% dans un autre archipel que la Société. Plus d’un sondé sur dix (13,3%) se projette ailleurs dans le monde à cette même échéance. Les destinations rêvées par ces futurs bacheliers sont, dans l’ordre, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, « puis, loin derrière« , la Corée et l’Australie.

Des destinations qui ne sont toutefois pas perçues comme définitives : 45 % des élèves se voyant à l’étranger dans cinq ans souhaitent revenir à terme au fenua. Une part qui monte à 70% parmi ceux indiquant se projeter en France dans les cinq ans.