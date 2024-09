Le groupe SOJA, arrivé jeudi soir au fenua, sera en concert samedi soir à To’ata. Les titres que les fans attendent tous seront au rendez-vous, et SOJA fera aussi découvrir à son public tahitien les pépites de son dernier album, avant le prochain opus, prévu en juin 2025.

Ce matin au réveil, ils sont allés voir les tortues de Te Mana o te Moana qui sont à présent abritées à l’InterContinental de Faa’a. Le leader du groupe, Jacob Hemphill, est aussi allé se promener au-delà des limites du resort – « Je fais toujours ça quand je suis en tournée, marcher une ou deux heures. Cet endroit est magnifique. Pas seulement la vue, mais les gens, la cuisine… et les sourires ! Vous qui habitez ici, vous ne vous vous rendez peut-être pas compte de la chance que vous avez ! » disait-il ce matin. Il garde aussi, dit-il, un souvenir merveilleux de Moorea, qu’il avait découvert en 2019 et qu’il compare aux décors de Jurassic Park, de sa rencontre avec les raies et avec Coral Gardeners. Les musiciens et les techniciens qui l’accompagnent opinent. Ils devraient adorer la Presqu’île, qu’ils découvriront dimanche.

Mais avant cela, le groupe de reggae le plus streamé de l’histoire a rendez-vous samedi soir à To’ata avec son public polynésien. Ils promettent « environ 75 % de titres que les gens connaissent et aiment » – le suivi du streaming leur permet ainsi d’adapter leur playlist à chaque destination – « et 25% de titres dont on pense que vous devriez vraiment les connaître ». Notamment ceux de Beauty in the Silence, leur dernier album dont le titre est inspiré de la période Covid ; un disque qui leur a valu le Grammy Award 2022 du meilleur album de reggae, le graal de tout musicien, et qu’ils ont également enregistré en version acoustique. « On fait le sound check demain, on va voir si on peut vous donner aussi un petit goût de ça », dit Jacob Hemphill.

Des bourreaux de travail qui restent « laid back »

Le membres de SOJA, arrivés de Nashville et qui sont attendus ensuite en Californie, puis au Brésil et en Argentine, sont connus pour faire de grandes et longues tournées. Comment gardent-ils leur légendaire décontraction ? « La vibe ‘laid back’ (relax), elle est dans la musique, sourit Jacob, c’est la vibration de la vie, de la terre, c’est ça le roots reggae. » Rafael Rodriguez, le trompettiste, retrouve à Tahiti la « island vibe » de son île natale de Puerto Rico. Mais qu’on ne s’y trompe pas, SOJA est un groupe de bosseurs, dont le noyau dur s’est constitué il y a 25 ans. « On travaille dur mais on arrive à rentrer à la maison », disent-ils. Les membres du groupe résident aux quatre coins des Etats-Unis : Washington DC, Portland, Baton Rouge, Delaware, Venezuela, Puerto Rico… La période Covid leur a appris à travailler à distance, et « chaque année avant de partir en tournée, on se réunit chez l’un ou l’autre et on passe une semaine à répéter et à préparer le prochain album. » Le prochain, « aux trois-quarts prêt », est annoncé pour « juin ou juillet de l’année prochaine », mais le groupe reste plus que discret sur son contenu, et plaisante sur des featurings improbables.