Sommet du tourisme durable : des échanges pour promouvoir la destination Pacifique sud

À l’occasion de la Semaine du tourisme durable, l’Organisation pour le tourisme du Pacifique Sud – la STPO – va se réunir à Tahiti la semaine prochaine. Sur les 20 pays membres, 18 seront présents pour assister aux trois grands rendez-vous calés sur cette seule semaine avec le deuxième « sommet du tourisme durable » mais aussi un « forum de la croisière » et l’annuel Conseil des ministres du tourisme du Pacifique.

Une semaine et trois grand rendez-vous. C’est ce qui attend la centaine de représentants du Pacifique qui vont se réunir à Tahiti la semaine prochaine à l’occasion de la semaine du tourisme durable. Au total 18 des 20 nations membres de l’organisation seront présentes avec Samoa, l’Australie, les îles Cook, Fidji, les Kiribati, des îles Marshall, la Nouvelle-Zélande mais aussi Tonga, Tuvalu ou encore la Chine. Au programme: des discussions surtout, avec le sommet du tourisme durable qui aura lieu sur deux jours au Hilton. Il sera suivi d’un forum de la croisière qui va réunir sur deux jours également les représentants des compagnies opérant dans la zone Pacifique. Une thématique pertinente selon le président Brotherson, en charge du portefeuille du tourisme, qui fait état, pour l’industrie de la croisière, de conditions d’accueil, de tarification ou encore de biosécurité trop « hétérogènes » et qui mériteraient d’être uniformisées. « On pourrait envisager par exemple des croisières qui puissent par exemple aller des Cook à ici, des Samoa à ici, explique Moetai Brotherson. On peut envisager plein de choses mais il faut une uniformisation des normes. » D’autant que selon les chiffres de l’ISPF, le secteur de la croisière au fenua connait un véritable essor, avec entre 2021 et 2022 un nombre de croisiéristes qui a considérablement augmenté, passant de 12 329 à 42 610.

Au sens plus global de la démarche, il s’agit, encore une fois, pour le gouvernement de consulter les autres pays du Pacifique pour s’en inspirer et « améliorer chacun de notre côté le tourisme » mais surtout de s’unir pour « faire la promotion de la destination Pacifique Sud ». Une destination qui selon le président du Pays « est en concurrence avec les autres bassins » d’où la nécessité de discuter entre pays du Pacifique. À noter aussi que « le point culminant » de cette semaine d’échange se tiendra vendredi prochain avec le conseil des ministres du Tourisme du Pacifique qui va réunir autour d’une même table, les membres du conseil d’administration de la SPTO, mais aussi une quinzaine de ministres de la zone Pacifique à la Présidence.