Squash : un tournoi international pour préparer les Jeux

La Fédération tahitienne de squash organise du 3 au 9 octobre un tournoi international à l’AS Phénix de Punaauia. L’occasion pour la jeune garde de la petite balle noire de se mesurer à des joueurs métropolitains calédoniens ou australiens… Et de faire monter le niveau local dans la perspective des Jeux du Pacifique 2027.

Les deux ans « difficiles » de la période Covid n’ont pas freiné les ambitions du squash polynésien. Dans ce sport tout en explosivité, « cardio » et stratégie, le fenua a du potentiel, Patrick Morelle le sait. Le président de la Fédération tahitienne n’en finit plus d’inviter les jeunes – et pourquoi pas moins jeunes – à venir s’essayer à ce sport de raquette qui, bien qu’il se joue entre quatre murs, a de quoi ouvrir des horizons. Car le squash est un des sports des Jeux du Pacifique, et avec l’approche de l’édition tahitienne de 2027, la fédération met les bouchées doubles pour faire monter le niveau. C’est l’idée du tournoi international organisé à partir de lundi à l’AS Phénix où sont attendus des joueurs métropolitains, calédoniens et australiens. « Se confronter avec des joueurs extérieurs, c’est ce qui nous manque ici », explique Patrick Morelle.

Parmi les invités, Baptiste Bouin, Macéo Levy et Brice Nicolas, respectivement 12e, 13e et 14e joueurs français, Léa Barbeau et Kara Lincou qui pointent en 5e et 10e positions du classement national. Des « juniors » en pleine ascension qui seront scrutés par les joueurs locaux. Et par le public, puisque les tribunes sont en accès libre et que les matchs sont programmés en fin de journée : de 17 heures à 19h30, sur les quatre terrains, puis entre 17 et 20 heures le vendredi 7 octobre pour les quarts de finales du tableau principal, qui s’enchaineront sur un terrain. Les demi-finales de chaque tableau auront lieu le samedi 8 octobre (13 heures – 18 heures) avant les finales du 9. Les deux meilleures joueuses devraient s’affronter le dimanche à 16h30 et les deux meilleurs garçons à 17 heures, avant la remise des prix. « En 2019, la salle était remplie de monde pour les finales, c’est parce qu’il y a du spectacle », reprend le président de la fédération.