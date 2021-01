Stéphane Chin Loy confirmé à la présidence de la CCISM

Il est d’usage à la CCISM que l’équipe dirigeante remette en jeu son mandat à mi-parcours. Stéphane Chin Loy et les membres du bureau ont été confirmés dans leurs fonctions ce vendredi matin. Aucune autre liste ne s’est présentée.

« À mi-parcours on fait le point pour savoir s’il y a un nouveau président qui veut se positionner, et là les 47 élus ont décidé de me reconduire dans la fonction de président. On a aussi décidé de reconduire le même bureau, et aux mêmes fonctions. Si on a une équipe gagnante, autant miser sur la même équipe », dit Stéphane Chin Loy qui n’avait pas d’opposition, puisqu’aucun concurrent ne s’est déclaré.

Au programme des deux ans et demi qui viennent : une CCISM « beaucoup plus réactive », beaucoup plus de proximité pour accompagner les entreprises dans la sortie de crise, dit Stéphane Chin Loy, que ce soit au plan de la navigation dans les aides disponibles que dans les formations. Parmi les grands espoirs de la CCISM : obtenir la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a – « On est en dialogue avec la DGAC pour qu’ils puissent trancher fin mars ou début avril » – et lancer à la fin de l’année de la construction du nouveau bâtiment qui rassemblera « tous les services autour de l’entreprise ».