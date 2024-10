Tahiti Tourisme relance son challenge vente pour pallier le « retour de la basse saison »

Selon Tahiti Tourisme le prévisionnel de la fréquentation touristique laisse entrevoir le retour d’une basse saison, très peu marquée ces deux dernières années, dès novembre prochain. Pour tenter de « stabiliser » la situation, l’organisme a relancé son « challenge Maeva à Tahiti et ses îles » : un défi vente, ayant pour objectif de « motiver les agents de voyages – essentiellement hexagonaux – à vendre la destination Polynésie » plutôt qu’une autre.

Booster les ventes. C’est l’objectif poursuivi par Tahiti Tourisme, qui vient de relancer son « challenge Maeva à Tahiti ses îles » auprès de son réseau de distribution français. L’idée ? Inciter les réseaux de vente et les agents de voyages à proposer Tahiti et ses îles à leurs clients en échange de récompenses. Une démarche qui n’est pas toute neuve puisqu’elle a déjà fait ses preuves par le passé. Gina Bunton, directrice des relations internationales pour Tahiti Tourisme, explique d’ailleurs qu’un défi du même type avait été lancé à la fin du second semestre 2021, après la crise sanitaire, pour redynamiser les ventes. « Fin 2022, on n’a pas relancé, puisque les prévisionnels de réservations étaient positifs et qu’on avait même des difficultés à trouver de la place dans les hébergements pour 2023. »

Nana l’effet » Travel Revenge »

Mais depuis, l’effet « travel revenge », qui avait en quelque sorte effacé les saisonnalités touristiques au fenua, s’estompe. C’est ce qu’observe Tahiti Tourisme, qui a les yeux rivés sur les chiffres de la fréquentation touristique et sur les prévisions de réservations des hôtels. « On est un peu en retard par rapport à la fin 2023, qui a été assez exceptionnelle… mais on est toujours en avance par rapport à 2019, un point de référence pour nous, explique Gina Bunton. Mais on voit très bien que cette basse saison est revenue et qu’il y a de la disponibilité, comme il y en a toujours eu auparavant dans divers types d’hébergements, sur la période de novembre à mars. Pour le court terme, c’est vraiment cette période-là qu’on est en train de cibler. »

L’organisme de promotion explique que si l’objectif final est d’amener les touristes à venir en Polynésie, la stratégie, elle, diffère en fonction des marchés. Pour les clients australiens, américains, néo-zélandais ou encore canadiens, c’est un travail plus tourné vers les hôtels de la place qui a été entrepris. « On a essayé d’avoir des offres spéciales pour pouvoir lancer des campagnes ponctuelles sur des sites spécialisés comme Expedia. »

« Chercher d’autres moyens » de faire venir les touristes

Mais selon eux, dans le réseau de vente français, il faut, « au-delà de communiquer auprès du grand public, surtout faire en sorte de motiver les agents de voyages à proposer la destination Polynésie plutôt qu’une autre ». « Aujourd’hui, tout est rouvert, on n’est plus tout seul, il y a énormément de concurrence, s’inquiète la directrice des relations internationales. Tout le monde s’arrache les potentiels touristes, donc il faut aller chercher d’autres moyens de les attirer et l’un d’entre eux, c’est de séduire les réseaux de vente, notamment les agents de voyages. »

D’après les experts, si c’est cette méthode qui a été retenue pour le marché hexagonal, c’est qu’elle s’y prête. « Le marché français, c’est un marché sur lequel la diversité des hébergements se vend assez facilement. Ils sont autant friands d’hôtels que d’hôtellerie familiale, de charter nautique, etc. Ils vont faire des séjours dans plusieurs îles, précise-t-on encore à Tahiti Tourisme. On touche facilement diverses catégories d’hébergements, divers types de séjours souvent de longue durée, d’où l’intérêt de booster un peu ce marché. »

Grâce à ce plan, Tahiti Tourisme espère donc pouvoir « stabiliser les chiffres » en 2025 et revenir à un niveau de réservations égal à celui de 2024. Sur le premier trimestre, selon les mois, il s’agit notamment de réussir à gagner 5 à 10 % de réservations en plus, sur ce qui est prévu à ce jour. Les participants au challenge, qui doivent dans un premier temps intégrer le programme « spécialiste de Tahiti », devront ensuite enregistrer leurs ventes et en rendre compte. Les agents de voyages les plus performants seront bien entendu récompensés. En jeu, pas moins de quatre séjours au fenua à gagner, avec billets d’avion et hébergement. Des cadeaux qui devraient leur permettre, selon Tahiti Tourisme, de vendre encore mieux la destination.