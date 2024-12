Te Reo Nui parmi les dix finalistes de la « Meilleure chorale de France »

Dix chorales venues de dix territoires français sont en lice pour représenter leur univers musical dans l’émission « Le grand concours des régions : quelle sera la meilleure chorale de France ? » diffusée ce 27 décembre sur France 3. Parmi ces finalistes figure la troupe tahitienne Te Reo Nui, emmenée par Bruno Demougeot, et qui est la seule représentante ultramarine de la compétition télévisée. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Après le grand concours des régions version danses et chants folkloriques qui a connu un succès retentissant l’année dernière, voici la version les chorales de nos régions, toujours animé par le sémillant Cyril Féraud sur France 3. Il est cette fois accompagné d’un jury composé de la chanteuse Adeline Toniutti, la musicienne Magali Ripoll, le chanteur Vincent Niclo et le journaliste Laurent Luyat, des personnalités qui ont toute la défense du patrimoine chevillée au corps.

Dans ce grand concours des régions, dix chorales venues de dix régions de France hexagonale et d’outre-mer sont en lice pour représenter leur région, mais aussi leur univers musical. Du rock au disco, du gospel au lyrique en passant par la variété, plusieurs styles vont être représentés. Parmi ces finalistes figure la chorale tahitienne Te Reo Nui, seule représentante ultramarine à avoir été sélectionnée pour ce concours, qui a fait le déplacement avec son mana légendaire.

Te Reo Nui dans une formation allégée

Enregistrée en novembre dernier, l’émission s’est déroulée au Royal Palace de Kirrwiller, en Alsace, le deuxième plus grand cabaret de France (200 000 spectateurs) qui possède une renommée internationale et qui attire les plus grands artistes du monde.

Emmenée par Bruno Demougeot, la chorale Te Reo Nui s’est présentée dans une formation allégée, faute de moyens. Mais, en dépit de ce handicap, le groupe qui a su attirer certaines grandes voix polynésiennes, notamment issues de Bel Canto, a su trouver des ressources pour faire honneur au fenua. Au cours de la soirée, Te Reo Nui a d’abord interprété une composition de Bruno Demongeot et Reva Juventin, Noera Noera, puis une version revisitée de la célèbre chanson de Ben E. King « Stand by Me » dans la seconde partie de l’émission.

Une prestation qui a été, semble-t-il, appréciée par le jury et le public présent. Reste à savoir si elle sera suffisante pour remporter le titre de meilleure chorale de France. Réponse le 27 décembre 2024, à partir de 10h05, heure de Tahiti, pour « Le grand concours des régions : quelle sera la meilleure chorale de France ? » sur France 3 et France.tv.