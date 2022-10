De retour de New York, les leaders du Tavini ont dressé un bilan de leurs échanges à l’ONU, plus fertiles grâce à l’élection de trois députés bleu ciel. Oscar Temaru insiste sur l’absence renouvelée de l’État pendant la commission, une position qu’il qualifie « de moins en moins tenable » vis à vis des autres nations. Et sur l’importance « capitale » des élections d’avril prochain pour l’avenir du pays.

Oscar Temaru avait fait sa première apparition à l’ONU en 1978. D’autres y étaient pour la première. Mais comme chaque année ou presque, une délégation indépendantiste – 19 personnes dont 12 du parti et d’autres représentants des associations de protection de l’environnement de Makatea, l’association 193, l’église protestante maohi et Moruroa e tatou – se sont rendus à New York pour assister à la réunion de la quatrième commission chargée de la décolonisation à l’ONU. À l’occasion d’une conférence de presse, le président du parti a tenu à souligner que c’est suite à son combat que la Polynésie française a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser en 2013. Depuis lors il déplore l’attitude de l’État, jamais représenté au moment des discussions sur le dossier polynésien. Rebelote ce 4 octobre. Si le président du Pays et du Tapura a pris la parole depuis Papeete, et que René Temeharo représentait le gouvernement local à New York, pas de trace de Paris dans les débats. C’est pour le Tavini un « aveu d’inaction » de moins en moins acceptable par le concert des nations, assurent les représentants bleu ciel, mais aussi au vu des derniers résultats électoraux.

À quand une « visiting mission » de l’ONU ?

Trois députés bleu ciel à l’assemblée nationale, c’est une victoire « historique » martèle ainsi le maire de Faa’a. Et même si beaucoup attribuent ces résultats à un vote sanction contre le Tapura plus qu’à un vote d’adhésion à Maohi Nui, Paris « ne peut pas ignorer » le scrutin du mois de juin. Les trois députés, justement, étaient eux aussi à New York, où le Tavini a tout de même obtenu un entretien avec l’ambassadeur de France à l’ONU hors de la commission. Mais c’est bien à l’assemblée générale que le Tavini s’est adressé en demandant qu’une « visiting mission » des Nations-unies puisse venir « évaluer » la situation en Polynésie. Impossible, bien sûr, sans l’accord de l’État. Les députés polynésiens disent donc se préparer à porter le sujet au sein de la commission des affaires étrangères de l’assemblée pour « souligner l’ineptie de la position de France ». Un courrier devrait aussi être adressé à la ministre des Affaires étrangères « avec le soutien d’autres députés de la Nupes » selon Moetai Brotherson. Si le député souhaitait rencontrer l’ambassadeur de France à l’ONU c’était pour lui « rappeler la vision qu’ont les pays de l’ONU sur la position de la France et sa politique de la chaise vide et ça n’est pas glorieux du tout ».

Territoriales : pas de candidat à la présidence annoncé mais un programme qu’on « peaufine »

Comme le souligne Oscar Temaru, « les prochaines élections territoriales seront capitales pour l’avenir du pays », et du parti. Elles permettront d’estimer l’adhésion de la population au projet d’indépendance du Tavini. Oscar Temaru vise les « 100 000 voix ». Pas de tête de liste ou de candidat à la présidence du Pays annoncée à l’heure actuelle, « il est encore tôt » explique l’ancien chef du gouvernement. En revanche les bleu ciel disent « peaufiner leur programme » notamment sur « les questions d’autonomie alimentaire et énergétique » ou de foncier pointe Moetai Brotherson. Mais la matrice sera toujours la pleine souveraineté : ce sont les « institutions qui ne sont pas adaptées pour développer le Pays » insiste Oscar Temaru.