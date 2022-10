Le sénateur polynésien, qui avait intégré en 2021 le bureau exécutif de La République en Marche, a suivi la mue du parti d’Emmanuel Macron, officiellement devenu « Renaissance » en septembre. L’ex-Tapura a participé au nouveau « Burex » de la formation, ce mardi, en tant que « délégué fonctionnel aux outremers ».

En marche (EM), La République en Marche (LREM), puis Renaissance (RE). Le parti de la majorité – désormais relative – du président de la République a officialisé son changement de nom, déjà annoncé avant les élections législatives, à la mi septembre. Les quelques 25 000 adhérents du mouvement ont voté pour les nouveaux statuts, et une nouvelle direction. Teva Rohfritsch, qui siège au palais du Luxembourg au sein du groupe RDPI, affilié au mouvement d’Emmanuel Macron, était devenu membre, en juillet 2021, du bureau exécutif de LREM. Une adhésion qu’il n’a jamais remise en cause. Mais la question de sa place au sein du parti national pouvait se poser après sa démission, début septembre, du Tapura, qui a signé en février dernier des accords de partenariat avec La République en Marche.



Teva Rohfritsch a annoncé préparer le lancement d’un nouveau mouvement politique en Polynésie avec Nicole Bouteau. Mais rouge et blanc ou pas, l’ancien vice-président reste impliqué dans la vie du parti présidentiel. S’il n’était pas présent – car pas directement élu par les adhérents – au premier bureau exécutif de Renaissance fin septembre, le sénateur s’est dit « honoré » d’avoir participé au second, hier, en tant que » délégué fonctionnel aux outremers ». Une responsabilité « lourde mais passionnante », précise-t-il sur les réseaux sociaux ajoutant qu’il assumera cette fonction en travaillant avec les élus et les militants du parti. Le bureau exécutif de Renaissance est présidé par le secrétaire général du parti Stéphane Séjourné. Y siègent notamment le ministre des Finances Bruno Lemaire et le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin.