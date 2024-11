Trophée du fenua durable : la grand messe de la Fape pour célèbrer l’environnement

La Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) organise, le 16 novembre prochain, à la Brasserie Hoa, sa traditionnelle soirée des Trophées du Fenua durable. Un événement qui vise à valoriser les actions locales en faveur de l’environnement et marque également l’ouverture de la saison “Matari’i i ni’a”.

Pour la quatrième édition de sa soirée Ia ora te Fenua, la FAPE récompensera cinq initiatives pour la transition écologique. Cinq trophées seront ainsi remis à des associations et organismes engagés activement pour la protection du fenua : le trophée de la biodiversité, le trophée du climat, le trophée de l’économie circulaire, le trophée de la sensibilisation au développement durable et, enfin, le prix du public. Les détails des initiatives en lice sont publiés dans le Magazine des solutions pour un fenua durable et vous pouvez encore voter pour celle que vous préférez. Quant à l’événement, il se tiendra le 16 novembre à la Brasserie Hoa lors d’une soirée unique et festive. Sur place, les visiteurs pourront découvrir le « village des associations », un espace d’échanges et de sensibilisation à la protection de l’environnement, animé par les acteurs du projet Faatura Te Tahatai. Les amateurs de musique pourront célébrer l’environnement et les initiatives locales pour la protection du fenua en chanson, avec Teva Salmon, Eto, Yepo, les Ambassadeurs de l’environnement et DJ Payna Posé qui vont animer l’évènement.