Tuhiva Morgan, le compositeur et guitariste tahitien derrière « Ujayi Collective »

Retenez bien ce nom : Tuhiva Morgan, et celui du groupe que ce jeune compositeur polynésien de 25 ans a fondé à Los Angeles : Ujayi Collective. Son premier EP de 4 titres vient de sortir sur toutes les grandes plateformes, et vous l’entendrez dès demain sur les ondes de Radio1.

En janvier 2014, Tuhiva Morgan quittait Tahiti pour intégrer le Musicians Institute de Los Angeles. « Honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas beaucoup de styles de musique. Ici on écoute plus de la pop et du reggae. Arrivé là-bas j’ai découvert tous les autres styles, allant du blues, jazz, RnB au funk, à la country, au rock et à la bossa nova, et j’ai vraiment essayé de toucher à tout parce que j’étais vraiment intéressé. » Il devient musicien de session, tourne dans plusieurs villes américaines. Aujourd’hui, c’est finalement un projet personnel qui sort : le premier EP de 4 titres de Ujayi Collective, le groupe qui s’est constitué autour de lui, et qui s’intitule Pointing Fingers.

« Nous ce qu’on aime c’est le RnB et le funk, dit le jeune homme, qui a donc pioché parmi ses condisciples et ses contacts professionnels. Ujayi Collective, c’est « deux producteurs dont un qui joue de la basse, deux batteurs, une chanteuse (Shealeigh Atkinson, qui a travaillé avec Kanye West, Jason White et Cody Johnson), un pianiste (Stéphane « Pit » Le Navelan, un Français qui a tourné avec Alpha Blondy, De La Soul et Phil Collins, ndlr), moi à la guitare, quelqu’un qui s’est occupé du mix, un autre du mastering, et puis un designer qui nous a fait la pochette de l’album », détaille Tuhiva.

Le travail sur Pointing Fingers a commencé en novembre 2019, dit-il, « j’ai enregistré pendant 4 mois, ensuite je suis revenu à Tahiti début mars, juste avant le confinement. On a pris pas mal de retard justement à cause de la crise sanitaire. On a reçu les produits finis fin juin, et il a fallu le temps de faire l’enregistrement en règle sur les plateformes. » Tuhiva prévoit de retourner à Los Angeles en octobre ou novembre, cette fois pour enregistrer un single,« histoire de garder le cap et de rester dans l’actualité, et de voir comment notre collectif évolue, voir si ça plaît aux gens et éventuellement arriver à enregistrer un album. »

Le nom « Ujayi », que certains adeptes du yoga reconnaîtront, est parfois traduit du sanscrit en « respiration victorieuse ». Tuhiva lui préfère une autre traduction, « souffle océanique », en hommage à ses racines polynésiennes.

Vous pouvez suivre Ujayi Collective sur Facebook, Instagram, et YouTube

Et télécharger leur premier EP sur toutes les grandes plateformes de téléchargement, y compris iTunes.