Tya Zebrowski s’entraîne désormais avec Joan Duru

La jeune surfeuse polynésienne, grande révélation des QS l’an passé, va disputer cette saison les Challengers Series, antichambre de l’élite, à seulement 13 ans. Pour se préparer, elle a fait appel à un ancien pensionnaire du CT, participant à l’épreuve olympique de surf en juin 2024 à Teahupo’o, Joan Duru. Le duo est actuellement à Hawaii, pour profiter de l’atmosphère du tour pro et bénéficier d’un climat plus favorable qu’en métropole.

Nouvelle saison, nouveaux défis pour Tya Zebrowski. En progression constante depuis trois ans, la fille du snowboarder tahitien Gary Zebrowski a confirmé toute l’étendue de son talent la saison passée : trois victoires en QS (3e division) et une finale pour honorer son invitation sur une étape du circuit des Challengers Series (2e division), un circuit qu’elle va découvrir à temps plein cette saison… à seulement 13 ans. Pour se préparer à ce nouveau circuit qui débute en juin, la surfeuse s’est entourée d’un nouvel entraîneur, un ancien pensionnaire du Championship Tour, Joan Duru. La collaboration a débuté début janvier, via le Team Rip Curl. Le duo est actuellement à Hawaii, où l’élite du surf mondial avait rendez-vous fin janvier pour le lancement du CT. « C’est davantage du partage. Et c’est trop bien. Et ici à Hawaii, c’est journée complète ! Avec du surf, et il faut aussi lui faire à manger. Je n’arrête pas du matin à la nuit », s’amuse Joan Duru auprès de la Fédération française de surf, au moment d’évoquer son « envie de transmettre » avec Tya Zebrowski.

« Prendre confiance » sur le North Shore

À quatre mois de la reprise du circuit Challenger Series, la jeune surfeuse va encore rester cinq jours dans l’archipel américain. « Je suis venue parce qu’il commençait à faire vraiment froid en France et c’était dur à de s’entraîner dans l’eau froide. Je n’arrive pas à surfer plus d’une heure par jour dans le froid et mon objectif est vraiment de progresser, donc de surfer le plus possible », précise-t-elle, toujours à la FFSurf. L’occasion de surfer du gros sur le North Shore. « J’ai vraiment cru que j’allais me noyer ! Mais c’est comme ça que je prends de l’expérience, que je prends plus confiance en moi », dit-elle.

Tya Zebrowski prévoit de retourner en métropole mi-février, avant de partir faire une étape du circuit QS au Maroc. Elle souhaite ensuite continuer à « voyager pour pouvoir m’entrainer le moins possible dans l’eau froide ».