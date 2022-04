ReefCloud est un outil collaboratif qui fait appel à l’intelligence artificielle pour suivre l’évolution de la santé des récifs coralliens et partager en temps réel les données des chercheurs. Il est lancé à la veille de l’ouverture de la conférence internationale « Our Ocean » à Palau.

Environ 70% des récifs coralliens de la planète sont suivis par des scientifiques, mais « cela peut prendre des années de rassembler toutes les données qui sont collectées de façons différentes et dans des formats divers », explique le tout nouveau site Internet ReefCloud, dont l’ambition est « d’améliorer la prise de décision et d’aider la préservation » dans le monde entier. Il est co-financé par le ministère australien des Affaires étrangères et l’Institut australien des sciences de la mer.

Cette nouvelle plateforme collaborative en accès libre, lancée deux jours avant l’ouverture de la 7e Conférence Our Ocean qui se tient cette année à Palau, veut remédier à ce problème grâce à l’intelligence artificielle. Les chercheurs peuvent à présent téléverser leurs images sur le cloud. Ils renseignent les données associées aux images qu’ils envoient sur le site (emplacement, date, profondeur, etc…) et choisissent parmi plusieurs options de niveau de partage, de façon à encourager la collaboration en temps réel entre scientifiques. Automatisées, les capacités d’analyse du site, assurent ses promoteurs, permettent de déterminer avec 80 à 90% de certitude la composition exacte des coraux, « 700 fois plus vite » que manuellement.

La conférence Our Ocean, une initiative du ministère américain des Affaires étrangères pour attirer l’attention internationale sur les menaces qui pèsent sur l’océan, sera ouverte le 13 avril à Palau (12 avril pour Tahiti) par un message du président Joe Biden. Le thème de cette année est « Notre océan, nos peuples, notre prospérité ». John Kerry, envoyé spécial du gouvernement américain pour le climat, sera présent, ainsi que les représentants de 80 pays et 150 organisations non-gouvernementales. Durant les éditions précédentes, les pays et les organisations participantes ont pris 1 400 engagements d’une valeur de 91 milliards de dollars. La conférence en permettra le suivi, et sera aussi l’occasion d’en prendre d’autres. La Polynésie, d’où il est difficile de se rendre à Palau, ne participe pas.