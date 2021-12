Un jeune homme attaqué par un requin aux Gambier

Un plongeur venu collecter des nacres a été mordu à la jambe par un requin alors qu’il remontait sur son bateau. Pris en charge par le centre médical de l’île, il a perdu une partie de sa jambe mais est conscient et ses jours ne sont pas en danger. Une évasan est en cours.

C’est dans la matinée que deux hommes sont partis sur les collecteurs de nacre entre Aukena et Rikitea. En remontant sur le bateau, le plongeur a été mordu à la jambe par un requin. L’espèce n’a pas été déterminée, le tavana Vai Gooding parle d’un tigre ou d’un marteau, ce qui serait une première dans les eaux des Gambier. « Je n’ai jamais vu ce genre de requins ici », précise-t-il. L’animal était visiblement important, quatre à cinq mètres, mais aucun des deux hommes ne l’a vu arriver. Actuellement pris en charge par le centre médical de l’île, le jeune homme est conscient mais a perdu une partie de sa jambe. L’avion de l’évasan est attendu pour 13 ou 14 heures à Rikitea et la victime devrait arriver dans la soirée à l’hôpital de Taaone. Les habitants des Gambier sont sous le choc et Vai Gooding a envoyé un message aux fermes perlières pour cesser toutes les plongées sur les collecteurs de nacre qui se situent principalement entre Aukena et Rikitea.