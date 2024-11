Les jardins de l’hôtel de ville de Punaauia accueilleront une fois encore, ce samedi, l’opération « Noël pour tous » organisée par le Rotary club Papeete Tahiti. Une 46e édition pour cet évènement caritatif associé au nom de son créateur René Malmezac et qui devrait accueillir plusieurs centaines d’enfants des quartiers prioritaires. Au programme, cette année encore, des manèges, des animations, des concours, des cadeaux et bien sûr une collecte de jouets pour « offrir un Noël magique aux familles modestes ».

Sur place, donc, des manèges, structures gonflables et trampolines, des animations ludiques et musicales, des initiations à la calligraphie ou des ateliers maquillage, des concours de dessin, de chant et de tressage, des distributions de cadeaux, une buvette et des distributions de kits repas. Tout pour que les 5 – 12 ans passe une belle journée. Des centaines d’enfants « sélectionnés par les services sociaux des mairies » de Tahiti, y compris celles de la Presqu’île, avec des groupes arrivant de Tautira ou Teahupo’o. Pour aider à l’organisation, en plus des bénévoles du Rotary, une vingtaine d’étudiants de l’université vont faire le déplacement. Le RSMA sera aussi présent avec un parcours « Rambo Iti ».

Mais il s’agit surtout de se tourner vers le « vrai » Noël, au travers de la traditionnelle collecte de cadeaux. Le Rotary appelle le plus grand nombre à venir déposer des jouets en bon état, pour qu’ils soient ensuite redistribués, via le Secours catholique, qui assurera les tris, tests et remis en état à des familles des îles. L’enterprise SatNui mettra à disposition un conteneur de 20 pieds sur place et s’occupera ensuite de son acheminement. Ce don de jouet, c’est « un geste simple avec un impact immense”, insiste le Rotary.