Un rameur en perdition dans l’océan Pacifique sauvé par l’armée

Un jeune australien, qui effectuait une traversée du Pacifique à la rame en solitaire, a été sauvé, jeudi, par les Forces armées de Nouvelle-Calédonie, au large du Vanuatu, comme le relate notre partenaire, Les Nouvelles calédoniennes.

De longues heures de sauvetage et une issue heureuse. Jeudi, à 14h40 (heure de Tahiti), le Coss (Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage) de Nouvelle-Calédonie a reçu plusieurs messages provenant de la balise de détresse du navire à rame Maiwar, à bord duquel une personne effectuait la traversée du Pacifique à la rame en solitaire.

L’embarcation est alors située en haute mer, à 60 milles à l’ouest de Malakula, au Vanuatu. Les conditions météorologiques dans la zone sont alors mauvaises avec un fort vent d’Est et une mer démontée.

Un paquebot de croisière dérouté

Le Coss a dans la foulée engagé l’avion Gardian des Forces armées en Nouvelle-Calédonie (Fanc) et a, en parallèle, dérouté le paquebot de croisière Pacific explorer, alors en route vers la Nouvelle-Calédonie. Peu avant minuit, l’avion de la Marine nationale a réussi à repérer l’embarcation à la dérive. Mais en dépit de plusieurs appels VHF, impossible de joindre l’occupant, dont la balise de détresse est toujours en émission. C’est finalement, tôt jeudi matin, que le naufragé a pu être récupéré « sain et sauf » et rapatrié sur le Pacific Explorer.

La victime en état d’hypothermie

Actuellement à bord du paquebot, le navigateur, en état d’hypothermie, est soigné par les équipes médicales du navire et sera accueilli à quai, à Auckland, qui est la prochaine escale du navire. Le Coss rappelle l’importance de l’emport d’une balise de détresse dès lors que l’on effectue une navigation hauturière. Elle permet au centre de sauvetage compétent et aux moyens d’interventions de localiser très rapidement toute personne en détresse au large et hors portée de la VHF.

La victime s’appelle Tom Robinson. Cet Australien de 24 ans tentait d’être le plus jeune rameur en solitaire à traverser le Pacifique.

A.T. / LNC