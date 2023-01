Un tour de l’innovation pour dénicher les meilleurs startups de l’Hexagone et des Outre-mer

Organisé par La Tribune avec la Mission French Tech, Business France Bpifrance, le Ministère des Outre-mer, mais également BNP Paribas, le concours Tech for Future (anciennement 10 000 startups pour changer le monde) revient pour une nouvelle tournée événement du 19 janvier au 6 avril. Un sujet de notre partenaire Outremers 360°.

Inédit tant par sa forme que par la richesse de son programme, Tech for Future propose trois mois de débats sur tous les enjeux de l’écosystème tech (financement, international, impact et responsabilité sociétale, souveraineté numérique, législation, industrialisation, transition écologique lors d’un tour de France de l’innovation de 11 étapes à la recherche des meilleures startups dans tous les territoires, y compris les Outre-Mer.

« Plus que jamais, la Tech française doit s’engager pour accélérer la transformation numérique de l’économie et de la société, la transition écologique, l’innovation à impact et développer la souveraineté de la France et de l’Europe. La French Tech doit incarner une innovation vertueuse pour contribuer à résoudre les grands défis du XXIe siècle dans l’environnement & énergie, la data et l’intelligence artificielle, la réindustrialisation des territoires, la santé, la deeptech ou encore les innovations d’usage pour toutes et tous», soulignent les organisateurs.

Durant les mois de janvier et de février, la tournée Tech for Future sillonnera la France hexagonale et les Outre-mer avec un arrêt à La Réunion le 17 février, dans la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Guyane française) le 23 février et dans l’Océan Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) le 16 février. Au terme de cette tournée Tech For Future, 51 startups qui changent le monde dans tous les territoires se verront récompenser

Tech for Future se conclura avec le plus grand show de la Tech organisé le 6 avril 2023 au Grand Rex de Paris, avec une centaine de personnalités intervenantes et plus de 1500 visiteurs, acteurs de l’écosystème tech. Au programme : débats et keynotes, échanges et rencontres business pour tous les acteurs de l’écosystème et une soirée de remise des prix comprenant la révélation des 10 Grands Gagnants 2023 parmi les 51 gagnants de la tournée, en présence d’un parterre de personnalités.

Le plus grand concours de startups de France bénéficie du soutien d’une cinquantaine de partenaires visibilité dont Sista, BFM Business, Euratechnologies, France Digitale, France Angels, CleanTech Open France, Estimeo, Eurasanté, IncubAlliance Paris-Saclay…A noter qu’Outremers 360 est également partenaire de cette évènement.

En partenariat avec Outremers 360°.