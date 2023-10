Le Centre de transfusion sanguine organise jeudi 5 octobre une collecte de sang au lycée hôtelier. Particularité : les 100 premiers donneurs auront droit à une collation gastronomique préparée par les élèves du lycée.

Collecte de sang exceptionnelle ce jeudi de 8 heures à 16 heures : le Centre de transfusion sanguine de Taaone se déplace au lycée hôtelier de Punaauia, et les 100 premiers donneurs pourront déguster une collation préparée par les élèves du lycée, à base de produits locaux et surtout riches en fer : après un don, ils sont recommandés pour reconstituer nos réserves en fer et produire une hémoglobine de qualité.

Autre particularité : l’Association des donneurs de sang de Polynésie a convié 50 de ses meilleurs donneurs pour les remercier de leur implication. Rappelons que la Polynésie, qui ne peut pas se fournir en produits sanguins à l’extérieur*, doit assurer son autonomie en la matière. La sécurité des opérations chirurgicales et des accouchements en dépend. Alors, même si vous arrivez trop tard pour vérifier le talent des élèves cuisiniers du lycée hôtelier, n’hésitez pas à donner votre sang jeudi.