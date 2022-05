Une foire de mai festive au parc-expo de Mama’o

Téléphonie, textile, bijoux, literie, meubles, horticulture, artisanat ou encore outillage… la foire de mai organisée par DB Tahiti se tiendra au parc expo de Mama’o du mercredi 4 au dimanche 8 mai, de 9 heures à 18 heures. En plus des nouveautés présentées par les exposants du village de 6 000 m², le public peut tenter de gagner « la grande vitrine de mai » d’une valeur de 300 000 francs en se rendant sur place pour jouer.

Le rendez-vous annuel des commerçants est de retour. La Foire de mai débutera mercredi 4 à 9 heures, pour cinq jours d’exposition, jusqu’à dimanche à 18 heures au parc expo de mama’o. Les exposants proposeront un large panel de produits répartis sur 6000 m² : pour le foyer de la literie et des meubles, de l’horticulture, de l’artisanat de la décoration mais aussi du textile (homme/femme/ado/enfant) et des bijoux et accessoires pour chacun. D’autres stands proposeront des articles de sport ou liés au bien-être, ainsi que de l’outillage entre autres.

Gagner « La Grande vitrine de mai » d’une valeur de 300 000 francs

À noter : DB Tahiti signale l’aménagement d’un espace 100% fenua dédié aux créateurs : sculpteurs, graveurs, peintres, designers, et bijoutiers. Et pour ceux qui se rendront sur place, ils pourront tenter de gagner « la grande vitrine de mai », un ensemble de produits d’une valeur totale de 300 000 francs. Ils devront pour cela remplir un bulletin sur place et le mettre dans l’urne avant le tirage au sort le dimanche 8 mai à midi.

Un village d’exposition festif

Autour des stands l’ambiance promet d’être festive. Une animation musicale spéciale est prévue le samedi 7 de midi à 13 heures, puis un atelier de maquillage pour enfants débutera avec Paintaface, et jusqu’à 17 heures, tout comme le dimanche de midi à 16 heures. Autre animation adressée aux bambins : un manège gratuit à l’entrée du site pendant les cinq jours mais aussi une garderie gratuite avec des ateliers de travaux manuels, du vendredi au dimanche.