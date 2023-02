Les Nations Unies veulent construire un siège permanent à Suva pour regrouper leurs opérations dans le Pacifique. 700 personnes, dispersés sur des sites différents, travaillent à Fidji pour l’ONU. Le pays, quant à lui, y voit une façon de redorer son image en tant que « hub » du Pacifique Sud.

« Nous avons 18 agences onusiennes qui travaillent à Fidji sur 12 sites différents, et cela fait quelque temps que nous sommes en discussion avec le gouvernement fidjien pour établir un bureau permanent à Suva, » a déclaré Sanaka Samarasinha, le coordinateur de l’ONU dans l’archipel.

Selon le magazine Islands Business, environ 700 personnes travaillent à Fidji pour les Nations Unies ; « l’idée est de regrouper tous ces bureaux et ces personnels sous le même toit. » Sanaka Samarasinha s’est mis en rapport avec le ministre fidjien en charge du foncier pour identifier un possible terrain à louer qui puisse respecter les standards de l’organisation en termes d’emplacement, de sécurité et d’espace.

Le ministre Filimoni Vosarogo s’est déclaré prêt à soutenir ce projet, citant parmi les avantages pour le pays une augmentation des recettes en devises et des opportunités d’emploi. « C’est un investissement à long terme qui est bon pour Fidji. Le Premier ministre est enthousiaste à l’idée de réétablir l’image de Fidji comme le « hub » du Pacifique Sud, et la construction de cet immeuble nous aidera à la renforcer », dit le ministre.

En décembre dernier, les élections ont porté au poste de Premier ministre Sitiveni Rabuka, remplaçant Franck Bainimarama qui dirigeait le pays depuis son coup d’état militaire en 2006.