Une surmortalité de 346% au mois d’août

Du 1er au 31 août 2021, 593 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en Polynésie française à la date du 6 septembre 2021, soit 4,5 fois plus qu’en moyenne entre 2015 et 2019 (+ 460 décès). Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé dans les prochaines semaines. Pour suivre l’évolution de la mortalité, l’ISPF a choisi la période 2015-2019, période sans épidémie de Covid. En effet, des surmortalités de 15 %, 23 % et 40 % avaient été observées respectivement en octobre, novembre et décembre 2020.

Depuis 1983, une telle augmentation de la mortalité n’avait jamais été observée. Le nombre de décès mensuels maximum enregistré était de 179 en avril 2017 et décembre 2020.

Sur la période du 1er au 31 août, la surmortalité brute est de 346 % tous âges confondus. Le nombre de décès est supérieur dans les tranches d’âge plus avancé. Le nombre de décès demeure nettement supérieur pour les personnes âgés de 40 ans et plus. Les plus touchées sont les personnes de 60 à 74 ans (+ 413 %), suivi des 75 ans et plus (+ 412 %) et les 40-59 ans (+ 277 %). Aucune surmortalité n’est observée chez les personnes de moins de 40 ans.

Pour rappel, au 25 juillet 2021, 74,7 % des 75 ans et plus étaient vaccinés, contre 52,4 % des personnes de 60 à 74 ans et 34,7 % des 18 à 59 ans.

En août 2021, 65 % des décès enregistrés ont eu lieu dans un établissement hospitalier ; en 2019, ils étaient 47 %. En 2021, 3 fois plus de personnes sont décédées à domicile qu’en 2019 et 5,5 fois

plus en établissement hospitalier.