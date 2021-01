Une très rare ponte de tortue observée à Moorea

Te mana o te moana a confirmé une ponte de tortue verte sur le motu Tiahura, à Moorea. Malgré les efforts de sensibilisation et de conservation, ce genre d’évènement est encore trop rare sur les îles habitées, où les tortues renoncent souvent à la ponte après avoir été dérangées.

C’est la bonne nouvelle de ce début d’année. Samedi, aux alentours de 4 heures du matin, une tortue verte a remonté la plage du motu Tiahura pour aller creuser un nid et y pondre plusieurs dizaines d’œufs. Repéré par les gardiens de l’îlot où est situé le CocoBeach et suivi par l’association Te mana o te Moana, l’évènement est rarissime, puisque seulement 4 pontes ont été confirmées ces 15 dernières années sur l’île sœur. Les tortues, qui, après deux décennies de croissance et de voyage, reviennent généralement pondre sur leur lieu de naissance, ont pourtant été, fut un temps, des habituées des plages de Moorea. Mais les perturbations d’origines humaines les poussent bien souvent à faire demi-tour avant de pondre. « Il y a d’ailleurs près de 2 mois, une autre tortue verte avait été observée sur la plage de Temae à la recherche d’un lieu de ponte, relève l’association. Elle avait malheureusement été effrayée par les chiens et était retournée à la mer sans avoir déposé ses œufs ».

Plusieurs pontes d’affilée

Très investi sur la préservation des tortues marines, Te mana o te Moana appelle à la prudence, donc, ces prochaines semaines. Car cette tortue, qui avait déjà été observée dans la zone quelques jours auparavant, pourrait bien retenter sa chance. « Les tortues vertes qui pondent en Polynésie ne deviennent mature qu’à partir de 20 ou 25 ans, mais une fois qu’elles sont adultes et prêtes à pondre, elles peuvent pondre entre 4 et 10 fois dans la même saison, explique la présidente de l’association, Cécile Gaspard. Donc cette tortue qui est montée, pourrait bien revenir dans les 15 jours et peut-être plusieurs fois si elle n’est pas dérangée ». Avec en moyenne 90 œufs par ponte, ce sont des centaines de petits qui pourront rejoindre le lagon et retrouver le chemin des plages de Moorea une fois à l’âge adulte.

Lumières, constructions sur le littoral, simples passages, de promeneurs ou de plaisanciers et surtout chiens… Beaucoup de facteurs peuvent pousser les tortues à renoncer à une ponte. Raison pour laquelle elles sont relativement fréquentes sur les atolls isolés des Tuamotu, mais beaucoup plus rares dans les îles habitées du fenua. Comme le souligne Cécile Gaspard, beaucoup d’efforts ont été faits, par les autorités et les associations, pour protéger ces animaux et informer la population. Le nid creusé à Moorea a, par exemple, tout de suite été protégé par la direction de l’environnement. Mais certaines recommandations mériteraient d’être mieux connues.

Prévenir en cas d’observation

En cas de découverte de traces remontant et descendant la plage – « des traces souvent confondues avec des traces de véhicule » – il convient de les signaler à la direction de l’environnement ou éventuellement, pour ce qui est de Moorea, à l’association Te mana o te moana. En cas d’observation d’une ponte, généralement de nuit ou parfois très tôt le matin, les spécialistes doivent aussi être contactés, mais l’association recommande aussi de prendre des photos du profil de la tortue, en essayant de la déranger le moins possible. Ce qui permettra de l’identifier plus tard.

Pour en savoir plus sur les tortues et leur préservation, le site de la Diren et surtout celui de l’association Te mana o te moana fournissent de précieuses informations.