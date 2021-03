Vaccination ouverte aux plus de 60 ans, aux professions essentielles et aux îles sous-le-Vent

Avec plus de 4 500 doses supplémentaires de vaccins Pfizer reçues ou en convoyage, le Pays a décidé de lancer dès ce lundi la phase 2 de sa campagne. Les plus de 60 ans et les professions essentielles de la sécurité, des transports ou de la santé pourront donc prendre des rendez-vous à Tahiti et Moorea. La vaccination va aussi être proposée progressivement à l’ensemble de la population adultes des îles, à commencer dès cette semaine par les Raromata’i.

Après une dizaine de milliers de doses de vaccin utilisés, la phase 1, lancée le 18 janvier à destination des plus de 75 ans et des soignants a commencé la semaine dernière a montrer des signes d’essoufflement. Un peu plus de 800 Polynésiens avaient pris rendez-vous la semaine dernière pour une première injection, contre plus de 1 300 la semaine précédente. Dans le même temps, les demandes de volontaires non éligibles, notamment des sexagénaires, affluent, certains obtenant malgré tout un rendez-vous pour compléter les emplois du temps des centres et ne « gâcher aucune dose ». Mais pour réellement donner un nouvel élan à la campagne, les autorités attendaient « davantage de visibilité » sur le stock de vaccins en Polynésie. Une « visibilité » arrivée ce week-end à l’aéroport de Faa’a, sous la forme de deux « plaquettes » de flacons de vaccins Pfizer-BioNtech. Soit 2 340 doses. Des quantités modestes, mais qui devraient être envoyées par l’État de façon « plus régulière ». Une livraison équivalente est d’ailleurs attendue pour le 4 mars, rapprochant le stock total reçu par le Pays depuis janvier de 25 000 doses. Environ 13 500 sont déjà utilisées ou réservées à des rappels.

Contraintes logistiques

Le stock est quoiqu’il en soit suffisant pour lancer la phase 2 de la campagne dès ce lundi. Le coup d’envoi a été donné ce matin depuis le centre de vaccination de Paofai. Sont concernés les plus de 60 ans et les « professions essentielles » à Tahiti et Moorea. Mais dans son « changement de stratégie », le Pays a aussi décidé de déployer le vaccin Pfizer dans les îles. Et ce « malgré les contraintes logistiques », précise Pierrick Adam, responsable de la campagne pour la direction de la Santé. De nouvelles études allongeant la période pendant laquelle le vaccin peut-être conservé en congélateur « classique » et pas à -80°C ont permis aux autorités d’envisager cet élargissement. « On ne pouvait plus se permettre d’attendre« , reprend le responsable, qui explique que, contrairement à Tahiti et Moorea, l’ensemble des adultes de plus de 18 ans seront éligibles dans les îles. « L’idée est toujours de ne pas gâcher des doses, explique le médecin. Il faut donc qu’on voit large et que chaque centre, chaque commune, chaque île puisse recalibrer la stratégie d’un point de vue local ». Les personnes les plus fragiles – matahiapo, carnets rouges… – seront tout de même prioritaires.

Dans les îles, les centres devraient ouvrir progressivement, en fonction du calendrier fixé entre le pays et les tavana. Certains centres des Îles Sous-le-Vent devraient ouvrir dès cette semaine. Ils recevront des dotations hebdomadaires « en fonction de leur population mais aussi de leur capacité d’ouverture ».

À Tahiti et Moorea, huit centres sont toujours ouverts et prennent des rendez-vous pour les plus de 60 ans mais aussi pour les professionnels de la sécurité intérieur (pompiers, police, gendarmerie…), des transports (chauffeur de bus, aérien…) et de l’enseignement. « On veut éviter qu’il y ait des clusters dans ces professions là qui mettraient à mal des populations vulnérables avec lesquelles ils travaillent quotidiennement ».