Vahine Fierro éliminée de l’épreuve de surf des JO

Malheureusement Johanne Defay aura été la plus forte sur cette série. Vahine Fierro s’arrête donc en huitième de finale des Jeux Olympiques. Un parcours déjà exemplaire pour la surfeuse de Huahine, qu’on espère évidemment revoir très vite. La prochaine série va déterminer la future adversaire de la Française : ce sera l’Américaine Carissa Moore ou la Sud-Africaine Sarah Baum. Ce quart de finale pourrait avoir lieu aux alentours de 14h50. Après donc les quarts des hommes où on attend le duel entre Kauli Vaast et Joan Duru. Celui-ci est prévu à 13h. Les demi-finales et les finales chez les femmes et chez les hommes se dérouleront samedi, annoncent les organisateurs. Un programme qui reste bien sûr suspendu aux conditions météo.