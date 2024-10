Vahine Fierro est qualifiée sur le Championship tour

Ça y est, elle fait partie des meilleures surfeuses du monde et sera sur le Championship Tour 2025. Vahine Fierro a battu Sophia Medina, la petite sœur de Gabriel, en quart de finale du Challenger Series de Saquarema Pro au Brésil, puis Yolande Hopkins en demi-finales, une concurrente sérieuse pour obtenir la dernière place sur le CT, ce qui lui a assuré sa place sur le Championship tour. Après cinq saisons passées sur le circuit de qualification, la surfeuse de Huahine est enfin parmi l’élite mondiale. « C’est un rêve qui devient réalité », a-t-elle déclaré après avoir gagné sa demi-finale. Et elle est toujours en course pour la compétition au Brésil où elle est donc en finale.

Plus d’infos à venir…