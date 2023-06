Vahine Fierro officiellement qualifiée pour les Jeux Olympiques à Teahupo’o

Avec l’élimination de Pauline Ado, la Polynésienne est la dernière européenne qualifiable en lice aux championnats du monde ISA au Salvador. Elle décroche donc son billet pour l’épreuve de surf des JO de 2024, organisée à Tahiti.

La compétition n’est pas terminée, mais Vahine Fierro a déjà de quoi célébrer. Qualifiée pour le septième tour des World Surfing Games – le dernier avant la finale de demain – la surfeuse originaire de Huahine est déjà certaine de décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques. La compétition, organisée par l’ISA au Salvador, mettait en effet en jeu un billet les meilleures surfeuses et les meilleurs surfeurs de chaque continent. Or, depuis ce matin, et l’élimination de la française Pauline Ado du Round 6 – face à ses compatriotes Johanne Defay et Vahine Fierro – puis du dixième tour de repêchage, la Polynésienne est la dernière européenne qualifiable. Johanne Defay, toujours en course est en effet déjà qualifiée pour l’épreuve de surf des JO à Teahupo’o. Les deux françaises devront s’affronter lors d’un dernier tour, où s’aligneront aussi la championne australienne Sally Fitzgibbons et la Brésilienne Tati Weston Webb, avant la finale de demain.



Chez les hommes, Kauli Vaast a lui aussi la possibilité de se qualifier pour Teahupo’o si il continue son parcours impressionnant dans le tableau de repêchage. Seul un autre prétendant est sur sa route : l’Espagnol Gonzalo Gutierrez, qu’il a dominé au dernier round, mais qu’il doit de nouveau affronter, de même qu’un Canadien et un Japonais, pour pouvoir se requalifier pour le tableau principal. L’élimination d’un des deux Européens assurerait la qualification à l’autre.