Vaimalama présente le clip de Porque te vas

Troisième clip pour la Miss France devenue chanteuse, Vaimalama a partagé vendredi la vidéo qui accompagne sa reprise de Porque te vas, un tube des années 70 interprété par Jeannette.

En attendant la sortie physique de son album le 3 avril prochain, Vaimalama distille ici et là les clips de quelques-unes de ses chansons. Après Jardin d’hiver et Ton nom déjà, notre Miss Tahiti et Miss France a dévoilé vendredi la dernière vidéo de sa reprise du tube Porque te vas. Une chanson qu’elle avait déjà partagée en janvier dernier sur ses réseaux sociaux. Cette fois-ci, la vidéo qui accompagne ce titre incontournable en espagnol a été tourné dans un hôtel parisien, Les Jardins du Faubourg.

Sur Facebook, Vaimalama explique que cette chanson est particulière pour elle : « il y a des chansons qui comptent plus que d’autres, celle-ci en fait partie ».

« Un instant de douceur et de nostalgie » que la jeune Polynésienne partage avec ses fans, qui peuvent déjà la retrouver sur scène dans différents festivals à travers le France.

La vidéo juste en dessous :