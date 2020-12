Vaiteani, du folk polynésien au dance floor

Le duo polynésien Vaiteani a vu son titre O Vai faire l’objet d’un remix de la part de Boris Way, un DJ niçois. Celui-ci n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà remixé un titre d’Amir. L’occasion pour Vaiteani de toucher un autre public.

Le DJ niçois Boris Way, qui a connu le succès en 2017 avec son titre Your Love, est un spécialiste des remix. Il avait déjà remixé l’un des titres d’Amir, La Fête, que le chanteur trouve d’ailleurs meilleur que sa propre version. Avec son dernier remix Who am I, Boris Way s’est attaqué à O Vai, un titre du premier album de Vaiteani sorti en 2017.

C’est lors d’un voyage en Polynésie, son premier, qu’il a découvert Vaiteani et notamment le morceau O Vai qui l’a tout particulièrement touché et accompagné le long de son périple dans les îles. « Quand je suis rentré en France, j’ai travaillé le titre et j’ai envoyé une première version à Vaiteani via Instagram, et je pense qu’ils ont aimé de suite » confiait-il à M6. Une impression confirmée par le duo polynésien, « il nous a proposé de travailler sur le titre pour l’amener vers d’autres horizons, et on a vachement aimé, il a apporté le coté dansant, le côté festif » précise Vaiteani enchanté à l’idée que cette nouvelle version puisse toucher un public qui n’est pas forcément le leur.

Le morceau intitulé O Vai (Who Am I) est sorti le 13 novembre dernier chez Ultra Music et le clip a suivi peu de temps après. À noter que le dernier album de Vaiteani intitulé Signs est sorti courant du mois de novembre.