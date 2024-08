Veylma Falaeo devient la première présidente du Congrès calédonien

L’indépendantiste Roch Wamytan n’est plus le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l’assemblée territoriale calédonienne, un poste qu’il occupait depuis 2019. L’élection a été remportée par Veylma Falaeo, conseillère de l’Éveil océanien, un parti issu de la communauté wallisienne et futunienne, qui prône une « troisième voie » entre loyalistes et indépendantistes. Une première pour une femme.

Elle est la première femme élue à ce poste. Veylama Falaeo, conseillère du parti Éveil Océanien, vient de remporter la présidence de l’assemblée territoriale locale, « le Congrès de Nouvelle-Calédonie ». Elle n’avait obtenu que trois voix au premier tour, celles des élus de son parti. Mais elle a profité du report des votes des groupes « Loyalistes » et « Rassemblement » et « Calédonie Ensemble », tous favorables au maintien de la Calédonie dans la France, pour atteindre la majorité absolue (28 voies) au second.

L’indépendantiste Roch Wamytan, président du congrès depuis 2019, avait déjà fait le plein des voix dans ses rangs au premier tour (26) et n’a donc pas amélioré son score au second. Ces dernières années, il avait justement été élu grâce aux votes de trois conseillers Éveil océaniens, qualifiés de « faiseurs de rois » au congrès, en raison de leur position stratégique, capable de faire pencher la balance entre les camps loyalistes et indépendantistes. Ce parti issu de la communauté wallisienne et futunienne du Caillou prône une « troisième voie » concernant l’avenir institutionnel du pays, depuis sa création en 2019.