[VIDÉO] Nouvelle-Zélande : un requin mako saute sur le pont d’un bateau

« It’s on the boat ! ». Grosse surprise et petite frayeur, pour lors d’un coup de pêche au gros le weekend dernier. Tandis qu’ils lançaient des lignes au large de la côte Whitianga, en Nouvelle-Zélande, les passagers ont vu un requin Mako d’environ 3 mètres sauter plusieurs mètres hors de l’eau pour atterrir sur le pont du bateau.

Le squale, attiré par un appât de gros, s’est visiblement pris dans les ligne, et s’est débattu à la surface. « Il sautait partout. J’ai dit aux clients : ‘S’il saute dans le bateau, écartez-vous' », a déclaré au New Zealand Herald Ryan Churches, un prestataire en pêche touristique. Ce mako, une espèce en danger d’après l’UICN, n’est pas mort dans la bataille : après s’être débattu deux minutes sur la proue du bateau, et avoir glisser sur le côté de la cabine, a fini par retrouver la voie de l’océan. « Nous avons eu la chance qu’il ne soit pas arrivé à l’arrière du bateau, témoigne un des témoins de la scène. Sinon l’histoire aurait pu être complètement différente. »

Comme le relève Newsweek, une scène comparable avait eu lieu sur un autre bateau de pêche touristique, au large du Maine, aux États-Unis, courant septembre, là encore avec un Mako :