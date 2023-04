Volley : un duo italien remporte le Tahiti World Beach Pro

Tiziano Andreatta et Andrea Abbiati ont remporté samedi soir la nouvelle étape tahitienne du tour mondial de beach-volley 2023. Les Italiens ont battu en finale la paire japonaise Shoji / Ikeda et une équipe allemande complète le podium. Les Tahitiens ne sont pas parvenus à se hisser dans la phase finale de la compétition.

21 – 13, 21 – 13. C’est sur un score sans appel que le duo Andreatta – Abbiati s’est imposé samedi, en finale de la Tahiti World Beach Pro. Cette étape polynésienne du tour mondial de Beach volley avait commencé mardi sur le terrain de Paofai, avec 15 équipes masculines venues de huit pays en compétition, et deux paires locales pour compléter le tableau. Malgré de beaux combats au filet ni le duo Jérémie Paraue – Raihau Mare, vainqueur d’un de ses matchs contre une équipe allemande, ni la paire Christophe Ariitai – Hevanoa Vaki n’ont réussi à se faire une place dans les phases finales de la compétition. Cette étape polynésienne, une première depuis près de 20 ans, a tout de même constitué une préparation de choix pour les jeux du Pacifique, qui doivent avoir lieu aux Salomon en novembre et décembre prochain.

Ainsi retrouvait-on en quart de finales, vendredi soir, des Américains, Hongrois, Allemands, Japonais, Néozélandais, Norvégiens… Et c’est la paire italienne, à une modeste 172e position dans le classement officiel international, qui a donc dominé les Nippons Kensuke Shoji et et Jumpei Ikeda (132e) en finale hier. Le duo Allemand Kulzer / Poniewaz monte sur la troisième marche du podium en battant les Américains Urrutia et Satterfield.