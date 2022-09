La sortie du film Astérix et Obélix : l’empire du milieu est attendue pour le 1er février prochain, mais la bande annonce du film montre le célèbre footballeur suédois en centurion romain.

L’ancien attaquant du PSG et joueur de l’AC Milan a publié sur son compte Twitter la bande-annonce de Astérix et Obélix : l’empire du milieu dans lequel il joue le rôle d’un centurion romain. Le casting était l’idée du co-producteur : « On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance. J’ai réussi à le contacter, cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo ! » Le joueur a tardé à arriver sur le tournage, apparemment. Le réalisateur, Guillaume Canet, expliquait que « c’est le centurion préféré de César. Au départ il s’appelait Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin ».

Le footballeur prend ainsi la suite de sportifs célèbres – Zidane, Schumacher, Parker, Mauresmo – qui apparaissaient dans Astérix aux Jeux olympiques en 2008.

Zlatan est en bonne compagnie au casting : Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans les rôles-titres, Vincent Cassel en César et Marion Cotillard en Cléopâtre, Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, José Garcia, ainsi que la chanteuse Angèle, Orelsan, Big Flo et Oli, et les youtubeurs McFly et Carlito.