Elle « tentait sa chance régulièrement à l’EuroMillions depuis plusieurs années » et cette fois-ci la chanceuse avait misé 2 125 francs sur un flash de 5 grilles. C’est une grand-mère résidente de la presqu’île qui a remporté le gain de 100 millions grâce au jeu « My Million », a indiqué ce mardi la Pacifique Des Jeux.

Le gain de 100 millions remporté en Polynésie le vendredi 24 juin porte à 700 millions le total des « gains payés par My Million en Polynésie » annonce la Pacifique des Jeux. La gagnante « n’avait pas les bons numéros du jeu – EuroMillions -, mais c’est grâce au code gagnant du MyMillion, qui apparaît en fin de tirage qu’elle remporte » les 100 millions de francs. Elle avait misé 2 125 francs sur un Flash de 5 grilles validé au supermarché Champion Paofai de Papeete et a reçu son gain ce lundi. C’est en allant chercher son petit-fils à l’école que la résidente de la Presqu’île avait pris le temps de jouer. « Nous plaisantions souvent sur le fait de gagner 100 patates, a-t-elle indiqué à la Pacifique des jeux. Alors quand j’ai vu le code, j’ai réveillé mon mari même s’il était tard !! » Pour ce qui est de l’utilisation de ce gain, elle a indiqué « être très sereine » et « déjà envisager d’embellir sa maison, aider ses enfants et en investir dans l’immobilier. »

Avec communiqué.