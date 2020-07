14-Juillet : l’essentiel des déclarations d’Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a donné mardi midi une longue interview, la première de son quinquennat à l’occasion du 14-Juillet. Coronavirus, chômage, relance, remaniement… De nombreux sujets ont été abordés. Europe 1 vous résume ses principales annonces et déclarations.

Se pliant cette année à un exercice qu’il avait toujours refusé, Emmanuel Macron a donné une longue interview à l’occasion du 14-Juillet. « Le pays a été profondément bouleversé et traumatisé. Et je crois que ce 14 juillet avait un tour particulier qui justifie cet échange », a expliqué le président de la République. Beaucoup de déclarations et d’annonces, dont voici les principales.

Le masque obligatoire dans les lieux publics clos au 1er août

« Je recommande à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors. Et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Nous allons nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire » dans les lieux publics clos, a annoncé Emmanuel Macron lors de cette interview. « Nous serons prêts », en cas de nouvelles vagues de l’épidémie de Covid-19, a-t-il par ailleurs assuré. « Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés « . Le chef de l’Etat assure également qu’il « ne veut pas » de nouveau confinement généralisé, « mesure la plus radicale ».