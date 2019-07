16 nouveaux guides touristiques diplômés de l’UPF

Cette première promotion du DU (diplôme universitaire) de guide touristique a effectué 6 mois de formation, soit 180 heures de cours.

Cette formation ouverte aux titulaires d’un baccalauréat ou équivalent, dans le cadre de la formation continue à l’Université de la Polynésie française, leur permet par exemple exemple de concevoir et de commercialiser des circuits touristiques en partenariat avec les hôtels et les pensions de famille. Elle couvre des sujets variés comme économie, management, e-marketing et culture polynésienne. Elle est finalisée par la rédaction d’un mémoire et d’un business plan.

La ministre du Tourisme Nicole Bouteau était présente, aux côtés du président de l’UPF Patrick Capolsini, du directeur de la formation continue Jean-Paul Lecuelle et du responsable pédagogique, Sylvain Petit, pour féliciter cette première promotion et remettre les diplômes aux 16 lauréats.

L’équipe pédagogique de l’UPF envisage de reconduire ce DU de guide touristique l’année prochaine, mais aussi de proposer un DU d’autoentrepreneur dans le domaine du tourisme.

Avec communiqué.