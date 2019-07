La navigation polynésienne à l’exposition « La mer XXL» de Nantes

Une délégation polynésienne représente le fenua à l’exposition « La mer XXL » qui s’est ouverte le 29 juin dernier à Nantes. La navigation traditionnelle en pirogue à voile y est notamment mise à l’honneur.

Vendredi, le vice-président, Teva Rohfritsch, et le président de l’assemblée de Polynésie, Gaston Tong Sang, se sont rendus à Nantes et plus précisément au Parc des expositions de la Beaujoire pour visiter l’exposition « La mer XXL ». La Polynésie y dispose d’un stand depuis le 29 juin et jusqu’au 10 juillet prochain. Cette exposition mêle industrie, arts et technologies, le tout sur le thème de la mer. Le parc est d’ailleurs organisé en différents halls thématiques : l’énergie, le loisir, l’alimentation, l’innovation, la médecine, l’écologie et l’économie bleue, tous traitant des enjeux ayant trait à la mer.

Parmi la centaine de professionnels du milieu maritime, la Polynésie a été installée au hall 4, Trésors maritimes et abysses. La délégation y présente la navigation traditionnelle en pirogue à voile, des initiations d’une quinzaine de minutes sont d’ailleurs proposées par deux navigateurs de « Fa’afaite », Teiva et Alex, instructeur va’a taie et va’a motu.