À Bora Bora, la future ressourcerie communale en bonne voie

Depuis un an, l’association Ia vai ma noa Bora Bora a ouvert une ressourcerie dans les locaux de l’ancien collège de l’île. Ce projet a permis de former plusieurs personnes, notamment des jeunes sans emploi, au démantèlement et à la réparation d’appareils divers. L’objectif : former les futurs salariés de la ressourcerie communale, qui devrait voir le jour d’ici deux ans, à proximité du centre d’enfouissement technique de Anau.

Ça bouge à Bora Bora. Depuis un an, la commune compte, parmi les services mis à disposition de ses administrés, une ressourcerie. Entendez par là, un lieu dédié à la collecte, la revalorisation et la réparation de matériels d’occasion. Cet espace est géré par l’association Ia vai ma noa Bora Bora, active depuis plus de 10 ans dans le développement économique, social, culturel et surtout environnemental de l’île. Installée dans les anciens locaux du collège, cette ressourcerie a vu le jour grâce au soutien de la commune, du Pays, de l’État, ainsi qu’à l’aide technique de l’association Tīa’i Fenua et du collectif Tātā’i, via le réseau Ressourcerie de Tahiti. « Nous étions déjà sur la bonne voie, et grâce à l’aide de ces organismes, nous avons pu formaliser et concrétiser davantage ce projet. Nous voulons que le personnel soit formé dès l’ouverture de la ressourcerie communale, et que le dispositif de boutique solidaire et de revente de matériel réparé soit déjà opérationnel », explique Tehani Maueau, présidente de l’association environnementale.

Bien que cette première structure soit temporaire, elle offre aux habitants de l’île la possibilité de faire réparer leurs appareils plutôt que de les jeter, contribuant activement à la création d’une économie verte sur l’île. De plus, la ressourcerie a permis la formation et l’insertion sociale de quatre personnes sans expérience dans la réparation, grâce à l’accompagnement de l’association Tīa’i Fenua. Trois CAE et un travailleur handicapé ont ainsi bénéficié de formations techniques dans la réparation de télévisions, de vélos, et d’appareils électroniques et mécaniques. Des compétences mises au service des habitants de l’île, qui peuvent chaque mercredi déposer leurs déchets électriques et électroniques auprès de ces professionnels, qui devraient à terme être certifiés. Ces nouveaux experts seront ensuite amenés à travailler au sein de la future ressourcerie communale, attendue pour 2025, voire 2026. Le calendrier n’est, pour le moment, pas encore définitivement fixé mais le site de construction, situé près du Centre d’enfouissement technique de Anau, a déjà été choisi. « Un choix pratique » puisque la future ressourcerie sera située à quelques pas de la déchetterie, également en projet.