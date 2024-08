Dernière ligne droite avant Miss Bikini Fitness pour Vaimalama

La Tahitienne élue Miss France 2019, Vaimalama Chaves, est à 18 jours de relever le défi qu’elle s’est lancé l’année dernière : concourir pour le titre de Miss Bikini Fitness lors de la Coupe de France de l’IFBB. Les 13 et 14 septembre prochains, elle participera donc pour la première fois à une compétition de bodybuilding. Après une période de prise de masse, l’ancienne Miss Tahiti est désormais en période de « sèche ». Sur ses réseaux sociaux, où elle partage ses progrès ainsi que les difficultés qu’elle rencontre depuis le début de son parcours, elle confie avoir perdu 8 kilos depuis mai, mais surtout avoir gagné en confiance en elle.

Après les aventures de Vaimalama la chanteuse, voici celles de Vaimalamuscle. Près d’un an après avoir entamé une préparation intensive, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est sur le point de relever un défi qu’elle s’est lancé l’année dernière : concourir pour le titre de Miss Bikini Fitness lors de la coupe de France de la Fédération de fitness et de bodybuilding. Les 13 et 14 septembre prochains, à Saint-Cannat près d’Aix en Provence, la jeune femme se mesurera pour la première fois à des compétitrices de bodybuilding.

Après une phase de « prise de masse » où elle a travaillé à développer sa musculature, l’ancienne Miss Tahiti qui s’est engagée dans une transformation physique exigeante, est désormais en période de « sèche ». Cette étape cruciale dans sa préparation consiste à réduire la masse graisseuse tout en maintenant le volume musculaire, un processus rigoureux qu’elle partage avec transparence sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, où elle compte plus de 516 000 abonnés, Vaimalama partage ses succès, mais aussi les difficultés qu’elle rencontre. Elle a ainsi confié avoir perdu 8 kilos depuis le mois de mai, tout en soulignant l’impact positif de cette expérience sur sa confiance en elle : « Je me sens plus proche de la femme de mes rêves ».

La reine de beauté, qui n’est pas novice en matière de musculation, expliquait dans une vidéo postée en octobre dernier que cette passion lui a été transmise par son père, qui l’a initiée à la discipline entre 2015 et 2016. Elle expliquait aussi qu’elle avait déjà intégré la musculation dans sa préparation pour les concours de Miss Tahiti et Miss France et qu’elle souhaitait désormais faire de la muscu pour participer à sa première compétition de Miss Bikini Fitness. Pour atteindre ses objectifs, Vaimalama suit un programme d’entraînement intensif avec cinq sessions de musculation et six séances de cardio par semaine. En parallèle, elle mange 1 600 calories par jour, savamment réparties entre lipides, glucides et protéines, pour optimiser sa performance physique. Si elle confie que son objectif n’est pas nécessairement de gagner, la jeune femme qui fêtera ses 30 ans en décembre insiste sur l’importance de cette expérience pour son développement personnel. « Ce qui compte pour moi, c’est d’avoir le corps nécessaire pour participer. Cette préparation m’a déjà apporté énormément en termes de confiance en moi », conclut-elle. Et ce qui compte aussi, c’est le brunch qu’elle se promet d’aller manger dès la compétition terminée !