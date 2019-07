OPT : Cyril Le Gayic annonce la grève pour lundi « à 99,9% »

L’intersyndicale CSIP, CSTP-Fo, O oe to oe rima et Sapot continue les négociations avec les différentes directions. En fin d’après-midi elle devrait rencontrer le ministre Jean Christophe Bouissou. Mais l’intersyndicale a déjà sa petite idée puisque « à 99,9%, s’il y a un échec dans les discussions (…) sûr et certain que lundi matin cela risque d’être la voie libre au déclenchement de la grève ».

Après avoir rencontré les directeurs du groupe OPT, de Fare Rata et de Onati, l’intersyndicale rencontrait ce vendredi en fin d’après-midi le ministre Jean-Christophe Bouissou. Et le porte-parole de l’intersyndicale, Cyril Le Gayic assurait que « les discussions (…) avec le représentant du Pays » vont avoir un impact sur leur décision de partir en grève ou pas : « J’ai une appréhension que à 99,9%, s’il y a un échec dans les discussions de cet après-midi (…), sûr et certain que lundi matin cela risque d’être la voie libre au déclenchement de la grève ».

L’intersyndicale rappelle que l’OPT recense 1 200 agents, et qu’avec la mise en place des nouvelles filiales l’avenir de certains d’entre eux est « incertain . Elle souligne aussi que les postes supprimés ne seront pas remplacés alors même que la direction avait assuré leur maintien.

Mais l’intersyndicale affirme que les négociations vont continuer ce week-end. Et si aucun accord n’est trouvé, le mouvement devrait prendre effet lundi matin.

