Négociations à l’OPT : « Le débat (…) était ouvert »

©Vaite Urarii Pambrun

L’intersyndicale CSIP, CSTP-Fo, O oe to oe Rima et le Sapot a été reçue jeudi matin par le P-dg de l’OPT Jean-François Martin. « Le débat (…) était ouvert » affirment les syndicats, mais certaines réponses attendues relèvent du « politique », leur a répondu le P-dg de l’OPT.

Une délégation d’une dizaine de personnes a rencontré le P-dg de l’OPT Jean-François Martin, jeudi matin, dans le cadre des négociations suite au préavis de grève déposé mardi dernier par l’intersyndicale CSIP, CSTP-Fo, O oe to oe Rima et le Sapot. Le porte-parole de l’intersyndicale Cyril Le Gayic affirme que « le débat s’est bien passé, il était ouvert ». Selon lui, Jean-François Martin a même « éclairci certains points d’interrogation posés par les salariés, notamment concernant la fusion et le plan Ambition 2020 ». Le porte-parole de l’intersyndicale indique qu’un courrier émanant du P-dg devrait leur parvenir, mettant par écrit les éclaircissements donnés aujourd’hui, notamment sur le projet Manatua, tout en soulignant que pour certains points la réponse leur viendra du « politique ».

Dans l’après-midi, l’intersyndicale s’est entretenue avec le directeur de Onati, Yannick Teriierooiterai. Elle rencontrera le directeur de Fare Rata, Benjamin Teihotu, vendredi matin.