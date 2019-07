18 mois de prison ferme pour le chauffard de Paea

Le 2 juin dernier, un quadragénaire avait percuté en voiture deux jeunes cyclistes à hauteur du magasin LS Proxi à Paea. L’un d’eux était décédé sur place. L’homme a été condamné jeudi après-midi à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de trois ans.

C’est un père de famille de 42 ans, sorti de Tatutu en janvier dernier, qui a été jugé jeudi après-midi en comparution immédiate pour « homicide involontaire ». Le 2 juin dernier, vers 3 heures du matin, l’homme circulait au volant de son véhicule dans le sens Papara-Papeete quand il avait percuté deux jeunes sur un vélo à hauteur du magasin LS Proxi de Paea. Plutôt que de s’arrêter, l’homme avait préféré rentrer chez lui avant de se présenter quelque temps après chez les gendarmes. L’un des deux jeunes, âgé de 18 ans, assis sur le guidon du vélo, n’avait pas survécu à l’impact avec la voiture. Son copain de 17 ans avait lui été grièvement blessé. Contrôlé par les gendarmes, le conducteur présentait un taux d’alcoolémie de 0,92 g d’alcool par litre de sang. Il avait expliqué avoir bu sept obus de bière entre 16h et 23h, alors qu’il jouait à la pétanque à Papara. Il avait quitté très tôt son domicile pour se rendre au marché de Papeete, estimant être capable de conduire.

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à prendre la fuite, le conducteur a indiqué au tribunal avoir peur de se faire tabasser par les témoins de la scène. Il a donc préféré se rendre chez lui et informer ses beaux-parents de la situation. Ce sont eux qui se sont rendus sur les lieux de l’accident et lui ont indiqué qu’il y avait un mort. L’homme s’est alors rendu de lui-même à la gendarmerie. Sur les circonstances de l’accident, il a indiqué n’avoir vu le vélo qu’au dernier moment et que les deux jeunes ne portaient pas de gilets réfléchissants.

Pourtant, comme l’a souligné le président du tribunal, le lieu de l’accident, une ligne droite avec une bonne visibilité, est particulièrement bien éclairé. C’est également ce qu’a prouvé la vidéosurveillance du centre médical attenant qui a filmé toute la scène.

Visiblement très affecté par l’accident, le conducteur a exprimé ses regrets à la famille des deux victimes. La mère du jeune garçon décédé s’est avancé jusqu’à la barre avec le portrait de son fils et s’est adressé directement au prévenu : « Tu m’as détruite, je suis passée de la lumière à l’obscurité ».

Soulignant « l’imprudence et la négligence au volant » du conducteur, le procureur a requis trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de trois ans avec l’obligation d’indemniser les familles. Des réquisitions suivis par le tribunal.

Pour la mère de la victime, la peine est évidement trop légère, elle appelle à une marche le 13 juillet prochain.