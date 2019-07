Félix Faatau de retour devant la cour d’appel

Condamné en juin 2018 à 18 mois de prison avec sursis, 200 000 Fcfp d’amende et 5 ans d’inéligibilité pour « détournement de fonds publics », Félix Faatau était de retour jeudi matin devant la cour d’appel de Papeete. L’avocat général a requis la confirmation de la peine en y rajoutant l’exécution provisoire.

Après un premier renvoi en avril dernier, l’ancien maire de Huahine et représentant à l’assemblée Félix Faatau a tenté, en vain, de renvoyer une nouvelle fois son procès en appel pour « détournement de fonds publics » en prétextant changé d’avocat. Ce que la cour n’a pas accepté. C’est donc seul que Félix Faatau a tenté d’expliquer à la barre qu’il est « sûr et certain de ne pas avoir détourné de fonds ». Le tribunal correctionnel l’avait en effet condamné en juin 2018 à 18 mois de prison avec sursis, 200 000 Fcfp d’amende et 5 ans d’inéligibilité pour avoir mis le bus et les chauffeurs de la commune à disposition de l’entreprise de transport scolaire gérée par sa fille, d’avoir encaissé personnellement l’argent des factures d’eau d’un administré, d’avoir payé des « bénévoles » pour remplacer les grévistes de la cuisine centrale et enfin d’avoir utilisé l’association culturelle présidée par sa sœur, Alice Faatau, comme « caisse de financement pour la commune ». Des faits que l’ancien tavana a nié jeudi à la barre prétextant n’avoir pas bien compris ce que l’on lui reprochait en français. Non il n’a pas gracieusement prêté des camions de la commune, ils étaient loués, non il n’a pas ordonné des travaux chez des particuliers, et l’argent de l’association culturelle a été remboursé… « Des nouvelles explications qui ne sont pas dans l’instruction » s’est étonnée la présidente de la cour. Félix Faatau s’est justifié en expliquant qu’il « s’en souvenait que maintenant et en français j’étais un peu perdu ».

Des nouvelles explications qui n’ont visiblement pas convaincu l’avocat général qui a demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance, en y ajoutant l’exécution provisoire « au vu des prochaines échéances électorales ».

Invité à s’exprimer avant que la cour ne mette la décision en délibéré au 1er août, Félix Faatau a indiqué vouloir « porter plainte » contre l’actuel maire de Huahine, Marcelin Lisan, qui l’avait dénoncé à l’époque…