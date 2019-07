Tahiti-Faa’a en discussion avec les ministres des Outre-mer, de la Défense et des Transports

Un « groupe de travail interministériel » va être créé « dans les délais les plus courts »...

C’était le premier rendez-vous parisien de la délégation polynésienne à Paris : dès jeudi matin, Édouard Fritch, Teva Rohfritsch et Gaston Tong Sang étaient au ministère des Outre-mer pour une réunion de travail avec la ministre Annick Girardin, Florence Parly, ministre de la Défense et Elisabeth Borne, ministre des transports.

Le sujet : les quatre aéroports d’État. Le principe du transfert à la Polynésie française de ceux de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa est déjà acquis depuis plusieurs mois. Bora Bora doit être « modernisé et rehaussé en qualité et celui de Rangiroa pourra devenir un aérodrome de dégagement, » indiquait vendredi un communiqué de la présidence.

« Mais c’est la situation de l’aéroport international de Faa’a qui a mobilisé les discussions lors de cette rencontre, » écrit la présidence. Une infrastructure datant des années 60 et « devenue obsolète, tant dans le traitement des arrivées-départs, de l’accueil des passagers en situation de confort, de taille des parkings ou encore dans le dimensionnement des espaces aéroportuaires », alors que le tourisme polynésien reprend des couleurs, un avis que partage le gouvernement central. Le ministère de la Défense est concerné car la modernisation de l’aéroport pourrait signifier un déplacement des installations de la base aérienne. Édouard Fritch a également évoqué le sujet de l’aéroport de Tahiti-Faa’a avec le président Macron vendredi, a-t-il déclaré à nos confrères d’Outremer360° à la sortie de l’Élysée.

Pour rappel, cela fait déjà deux ans que l’on attend de savoir quand et dans quelles conditions l’Etat va remettre en jeu la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, attribuée à Aéroport de Tahiti en 2010 mais annulée par la justice en 2017.