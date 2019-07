Air Tahiti Nui étend son partage de code avec American Airlines

Huit nouvelles destinations américaines s’ajoutent aux 23 villes déjà couvertes par l’accord. Soit l’occasion d’attirer plus de visiteurs, et pour les Polynésiens la possibilité de découvrir plus facilement de nouvelles villes américaines.

« Avec cet accord, Air Tahiti Nui et American Airlines souhaitent faciliter les déplacements des voyageurs aux Etats-Unis et en Polynésie afin de développer le trafic touristique vers nos îles. Cet accord permettra également aux Polynésiens de voyager plus facilement dans de nouvelles villes américaines, » indique Air Tahiti Nui. Les voyageurs pourront ainsi effectuer tout leur voyage sur un même billet d’avion.

Grâce à cette extension de codeshare, Air Tahiti propose désormais des vols vers :

Albuquerque (ABQ, Nouveau-Mexique),

Austin (AUS, Texas),

El Paso (ELP, Texas),

Nouvelle-Orléans (MSY, Louisiane),

Oklahoma City (OKC, Oklahoma),

San Antonio (SAT, Texas),

Sacramento (SMF, Californie),

Tucson (TUS, Arizona)

Avec communiqué.